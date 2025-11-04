  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إنفراكورب ترحّب بانضمام مطعم "لا بوتيت ميزون" كأحدث وجهاتها في البحرين

2025-11-04 11:15:09
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬المطاعم‭ ‬الفرنسية‭ ‬المتوسطية‭ ‬الشهيرة‭ ‬عالميًا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بوتيت‭ ‬ميزون‮»‬‭ ‬توسيع‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬عبر‭ ‬افتتاح‭ ‬فرع‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬توسّع‭ ‬عالمية‭ ‬تشمل‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬الجديدة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬ويشتهر‭ ‬المطعم‭ ‬بنكهات‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬الزاهية‭ ‬وأسلوبه‭ ‬الفرنسي‭ ‬المفعم‭ ‬بالحيوية،‭ ‬ليقدّم‭ ‬لضيوفه‭ ‬تجربة‭ ‬طعام‭ ‬راقية‭ ‬تجسّد‭ ‬روح‭ ‬الريفيرا‭ ‬الفرنسية‭.‬

سيُقام‭ ‬المطعم‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬هاربر‭ ‬هايتس‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬البحرين‭ ‬هاربر‭ ‬الحيوي‭ ‬بوسط‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬وسيتّسع‭ ‬لـ‭ ‬135‭ ‬ضيفًا‭ ‬مع‭ ‬شرفة‭ ‬أنيقة‭ ‬مطلّة‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية،‭ ‬تمنح‭ ‬الزوار‭ ‬تجربة‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬سحر‭ ‬منطقة‭ ‬كوت‭ ‬دازور‭ ‬الفرنسية‭ ‬بإطلالة‭ ‬خلّابة‭ ‬على‭ ‬واجهة‭ ‬المنامة‭ ‬البحرية‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬بوتيت‭ ‬ميزون‭ ‬حاز‭ ‬مكانة‭ ‬مرموقة‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬50‭ ‬مطعمًا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وقائمة‭ ‬أفضل‭ ‬100‭ ‬لاونج‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬فروع‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬وأبوظبي‭ ‬والدوحة‭ ‬والرياض‭ ‬وفرع‭ ‬مرتقب‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭. ‬ويُجسّد‭ ‬افتتاح‭ ‬فرعه‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خطوةً‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العلامة‭ ‬نحو‭ ‬التوسّع‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الساحلية‭ ‬الفاخرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاريع‭ ‬جديدة‭ ‬أُعلنها‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬ماربيلا‭ ‬وبوسطن‭ ‬وجزر‭ ‬المالديف‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬نيكولا‭ ‬بودزنسكي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬لا‭ ‬بوتيت‭ ‬ميزون،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للغاية‭ ‬لتأسيس‭ ‬حضورنا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تلقّينا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدعوات‭ ‬والفرص‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬السنين،‭ ‬ونعتقد‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬الآن‭ ‬لافتتاح‭ ‬مطعمنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬الواعد‭. ‬لطالما‭ ‬استقبلنا‭ ‬ضيوفًا‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬فروعنا‭ ‬المختلفة،‭ ‬ويمنحنا‭ ‬دعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬ثقةً‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الجديد‭. ‬ومع‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬إنفراكورب‭ ‬والموقع‭ ‬المتميّز‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المنامة‭ ‬بإطلالات‭ ‬ساحرة‭ ‬على‭ ‬غروب‭ ‬الشمس،‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬فرصة‭ ‬استثنائية‭ ‬لابتكار‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬علق‭ ‬ماجد‭ ‬الخان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إنفراكورب،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬انضمام‭ ‬مطعم‭ ‬لا‭ ‬بوتيت‭ ‬ميزون‭ ‬إلى‭ ‬محفظتنا‭ ‬المتنامية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬وأنماط‭ ‬الحياة‭. ‬وتمثّل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬محطة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مسيرتنا‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬هاربر‭ ‬كوجهة‭ ‬عالمية‭ ‬راقية‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬حضور‭ ‬لا‭ ‬بوتيت‭ ‬ميزون‭ ‬سيُثري‭ ‬مشهد‭ ‬المأكولات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بلا‭ ‬شك،‭ ‬وسيسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬ثقافة‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬لروّادنا‭ ‬ومجتمعنا‮»‬‭.‬

منذ‭ ‬افتتاح‭ ‬أول‭ ‬فروعه‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬حصد‭ ‬لا‭ ‬بوتيت‭ ‬ميزون‭ ‬إشادات‭ ‬دولية‭ ‬واسعة،‭ ‬واحتلّ‭ ‬مراتب‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬50‭ ‬مطعمًا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬نال‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬مطعم‭ ‬العقد‮»‬‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬تايم‭ ‬آوت،‭ ‬ليكرّس‭ ‬مكانته‭ ‬كأحد‭ ‬أبرز‭ ‬معايير‭ ‬التميّز‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المذاق‭ ‬الرفيع‭ ‬إقليميًا‭ ‬وعالميًا‭.‬

ويُتوقّع‭ ‬افتتاح‭ ‬لا‭ ‬بوتيت‭ ‬ميزون‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

