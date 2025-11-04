إنفراكورب ترحّب بانضمام مطعم "لا بوتيت ميزون" كأحدث وجهاتها في البحرين

إنفراكورب ترحّب بانضمام مطعم "لا بوتيت ميزون" كأحدث وجهاتها في البحرين
أعلنت مجموعة المطاعم الفرنسية المتوسطية الشهيرة عالميًا «لا بوتيت ميزون» توسيع حضورها في منطقة دول مجلس التعاون عبر افتتاح فرع جديد في مملكة البحرين بحلول نهاية عام 2026، وذلك في إطار خطة توسّع عالمية تشمل عددًا من الوجهات الجديدة حول العالم. ويشتهر المطعم بنكهات البحر الأبيض المتوسط الزاهية وأسلوبه الفرنسي المفعم بالحيوية، ليقدّم لضيوفه تجربة طعام راقية تجسّد روح الريفيرا الفرنسية.
سيُقام المطعم الجديد في برج هاربر هايتس الواقع في مشروع البحرين هاربر الحيوي بوسط العاصمة المنامة، وسيتّسع لـ 135 ضيفًا مع شرفة أنيقة مطلّة على الواجهة البحرية، تمنح الزوار تجربة مستوحاة من سحر منطقة كوت دازور الفرنسية بإطلالة خلّابة على واجهة المنامة البحرية.
يُذكر أن لا بوتيت ميزون حاز مكانة مرموقة ضمن قائمة أفضل 50 مطعمًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقائمة أفضل 100 لاونج في العالم، مع فروع بارزة في دبي وأبوظبي والدوحة والرياض وفرع مرتقب في الكويت خلال شهر نوفمبر الجاري. ويُجسّد افتتاح فرعه الجديد في البحرين خطوةً أخرى في مسيرة العلامة نحو التوسّع في الأسواق الساحلية الفاخرة، إلى جانب مشاريع جديدة أُعلنها مؤخرًا في ماربيلا وبوسطن وجزر المالديف.
وبهذه المناسبة، صرح نيكولا بودزنسكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة لا بوتيت ميزون، بالقول: «نحن متحمسون للغاية لتأسيس حضورنا في البحرين، حيث تلقّينا العديد من الدعوات والفرص على مرّ السنين، ونعتقد أن الوقت قد حان الآن لافتتاح مطعمنا في هذا السوق الواعد. لطالما استقبلنا ضيوفًا من البحرين في فروعنا المختلفة، ويمنحنا دعمهم المستمر ثقةً كبيرة في نجاح هذا المشروع الجديد. ومع شراكتنا مع إنفراكورب والموقع المتميّز في قلب المنامة بإطلالات ساحرة على غروب الشمس، نرى في هذا التعاون فرصة استثنائية لابتكار تجربة فريدة من نوعها». ومن جانبه، علق ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، قائلًا: «يسرّنا انضمام مطعم لا بوتيت ميزون إلى محفظتنا المتنامية في قطاع الضيافة وأنماط الحياة. وتمثّل هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرتنا نحو ترسيخ مكانة البحرين هاربر كوجهة عالمية راقية. كما أن حضور لا بوتيت ميزون سيُثري مشهد المأكولات في المملكة بلا شك، وسيسهم في تطوير ثقافة تناول الطعام عبر تقديم تجربة عالمية المستوى لروّادنا ومجتمعنا».
منذ افتتاح أول فروعه في دبي عام 2010، حصد لا بوتيت ميزون إشادات دولية واسعة، واحتلّ مراتب متقدمة في قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم، كما نال لقب «مطعم العقد» من مجلة تايم آوت، ليكرّس مكانته كأحد أبرز معايير التميّز في عالم المذاق الرفيع إقليميًا وعالميًا.
ويُتوقّع افتتاح لا بوتيت ميزون البحرين في نهاية عام 2026، على أن يتم إعلان مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
