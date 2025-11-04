خبير استراتيجي: السياسات هي ما يعيق العالم عن التحول إلى الطاقة الهيدروجينية وليست التكنولوجيا!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أكّد‭ ‬بين‭ ‬كويسر،‭ ‬أحد‭ ‬الخبراء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬تتمتع‭ ‬بمقوّمات‭ ‬فريدة‭ ‬تؤهلها‭ ‬للمشاركة‭ ‬بدور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬التحوّل‭ ‬العالمي‭ ‬نحو‭ ‬الطاقة‭ ‬الهيدروجينيّة‭ ‬والإسهام‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاقتصاديّة‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬جمود‭ ‬السياسات‭ ‬يشكّل‭ ‬العائق‭ ‬الأكبر‭ ‬أمام‭ ‬هذا‭ ‬التحوّل،‭ ‬وليست‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ذاتها،‭ ‬مع‭ ‬إخفاق‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومات‭ ‬متكاملة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬العلوم‭ ‬المثبتة‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬لتقنيات‭ ‬الهيدروجين‭ (‬ WHTC ‭ ‬2025‭) ‬‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرلنديّة‭ ‬دبلن،‭ ‬والذي‭ ‬يشكّل‭ ‬الملتقى‭ ‬الدولي‭ ‬الرائد‭ ‬لعلوم‭ ‬الهيدروجين‭ ‬والخلايا‭ ‬الوقوديّة‭ ‬وتقنياتها‭ ‬وأسواقها‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬قام‭ ‬كويسر،‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ Apex ‭ ‬ Ventures ‮»‬‭ ‬المعنية‭ ‬بدعم‭ ‬المبتكرين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الملكيات‭ ‬الفكريّة‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬أسواق‭ ‬بلدان‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والتوسّع‭ ‬فيها،‭ ‬بطرح‭ ‬مخطط‭ ‬عملي‭ ‬ثلاثي‭ ‬المراحل‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة‭.‬

وقال‭ ‬كويسر‭: ‬‮«‬وصل‭ ‬الهيدروجين‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأولى‭ ‬بفضل‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬لكن‭ ‬السياسات‭ ‬وتكامل‭ ‬المنظومات‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬سيقوده‭ ‬إلى‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬يسهل‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬أسواقها،‭ ‬وترحب‭ ‬بالأفكار‭ ‬المبتكرة‭ ‬وتتبنّى‭ ‬المعارف‭ ‬الجديدة‭ ‬بسهولة،‭ ‬وتوفر‭ ‬بيئة‭ ‬خصبة‭ ‬للتوسّع،‭ ‬ستكون‭ ‬الرابح‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬تدفق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتوافر‭ ‬الوظائف‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الأثر‭ ‬المناخي‭. ‬ولتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬التقنيات‭ ‬الفعّالة‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬قابلة‭ ‬للتمويل‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬العقود‭ ‬الموحّدة،‭ ‬وشهادات‭ ‬الاعتماد‭ ‬المتوافقة،‭ ‬والموافقات‭ ‬المتزامنة‭ ‬التي‭ ‬تحوّل‭ ‬المخططات‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬وقابلة‭ ‬للتمويل‮»‬‭.‬