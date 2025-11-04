خبير استراتيجي: السياسات هي ما يعيق العالم عن التحول إلى الطاقة الهيدروجينية وليست التكنولوجيا!

خبير استراتيجي: السياسات هي ما يعيق العالم عن التحول إلى الطاقة الهيدروجينية وليست التكنولوجيا!
أكّد بين كويسر، أحد الخبراء الاستراتيجيين في مملكة البحرين أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمقوّمات فريدة تؤهلها للمشاركة بدور محوري في التحوّل العالمي نحو الطاقة الهيدروجينيّة والإسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف الاقتصاديّة وأهداف التنمية المستدامة، غير أن جمود السياسات يشكّل العائق الأكبر أمام هذا التحوّل، وليست التكنولوجيا ذاتها، مع إخفاق الدول في بناء منظومات متكاملة قادرة على تحويل العلوم المثبتة إلى مشاريع واسعة النطاق.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لتقنيات الهيدروجين ( WHTC 2025) الذي استضافته العاصمة الإيرلنديّة دبلن، والذي يشكّل الملتقى الدولي الرائد لعلوم الهيدروجين والخلايا الوقوديّة وتقنياتها وأسواقها.
وفي سياق كلمته في المؤتمر، قام كويسر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة « Apex Ventures » المعنية بدعم المبتكرين من أصحاب الملكيات الفكريّة ومساعدتهم على دخول أسواق بلدان مجلس التعاون والتوسّع فيها، بطرح مخطط عملي ثلاثي المراحل للتغلب على التحديات الراهنة.
وقال كويسر: «وصل الهيدروجين إلى نقطة الانطلاق الأولى بفضل التكنولوجيا، لكن السياسات وتكامل المنظومات هو ما سيقوده إلى خط النهاية. ولا شك أن البلدان التي يسهل الدخول إلى أسواقها، وترحب بالأفكار المبتكرة وتتبنّى المعارف الجديدة بسهولة، وتوفر بيئة خصبة للتوسّع، ستكون الرابح الأكبر من ناحية تدفق الاستثمارات وتوافر الوظائف والحد من الأثر المناخي. ولتحقيق هذا الهدف، علينا أن نركز على تحويل التقنيات الفعّالة إلى مشاريع قابلة للتمويل عبر الحدود. يشمل ذلك العقود الموحّدة، وشهادات الاعتماد المتوافقة، والموافقات المتزامنة التي تحوّل المخططات إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع وقابلة للتمويل».
