حكم نهائي بالسجن 15 عاما على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز

أيدت المحكمة العليا في موريتانيا أمس الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بالسجن لمدة 15 سنة ليصبح بذلك حكما باتا ونهائيا فيما يعرف بقضية «ملف فساد العشرية».وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المحكمة العليا صادقت على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قضى بسجن ولد عبدالعزيز (15 عاما) بعد إدانته بتهم تتعلق بـ «غسل الأموال والإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية».كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال بالسجن سنتين نافذتين لكل منهما.وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في ديسمبر 2023 بسجن ولد عبدالعزيز خمس سنوات قبل أن ترفع محكمة الاستئناف في مايو 2025 العقوبة إلى 15 سنة لتأتي المحكمة العليا اليوم وتؤكد الحكم بشكل نهائي.وجمدت السلطات الموريتانية أصولا مالية وعقارية بقيمة أكثر من 100 مليون دولار ضمن القضية ينسب أكثر من نصفها إلى الرئيس السابق وأفراد من عائلته.وكان محمد ولد عبدالعزيز قد تولى رئاسة موريتانيا لفترتين متتاليتين ما بين عامي 2009 و2019 قبل أن يغادر السلطة وتولى بعده الرئيس محمد ولد الغزواني في أغسطس 2019.

