حكم نهائي بالسجن 15 عاما على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
حكم نهائي بالسجن 15 عاما على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز
(MENAFN- Al-Anbaa)
أيدت المحكمة العليا في موريتانيا أمس الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بالسجن لمدة 15 سنة ليصبح بذلك حكما باتا ونهائيا فيما يعرف بقضية «ملف فساد العشرية».
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المحكمة العليا صادقت على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قضى بسجن ولد عبدالعزيز (15 عاما) بعد إدانته بتهم تتعلق بـ «غسل الأموال والإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية».
كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال بالسجن سنتين نافذتين لكل منهما.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في ديسمبر 2023 بسجن ولد عبدالعزيز خمس سنوات قبل أن ترفع محكمة الاستئناف في مايو 2025 العقوبة إلى 15 سنة لتأتي المحكمة العليا اليوم وتؤكد الحكم بشكل نهائي.
وجمدت السلطات الموريتانية أصولا مالية وعقارية بقيمة أكثر من 100 مليون دولار ضمن القضية ينسب أكثر من نصفها إلى الرئيس السابق وأفراد من عائلته.
وكان محمد ولد عبدالعزيز قد تولى رئاسة موريتانيا لفترتين متتاليتين ما بين عامي 2009 و2019 قبل أن يغادر السلطة وتولى بعده الرئيس محمد ولد الغزواني في أغسطس 2019.
أيدت المحكمة العليا في موريتانيا أمس الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بالسجن لمدة 15 سنة ليصبح بذلك حكما باتا ونهائيا فيما يعرف بقضية «ملف فساد العشرية».
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المحكمة العليا صادقت على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الذي قضى بسجن ولد عبدالعزيز (15 عاما) بعد إدانته بتهم تتعلق بـ «غسل الأموال والإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية».
كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال بالسجن سنتين نافذتين لكل منهما.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في ديسمبر 2023 بسجن ولد عبدالعزيز خمس سنوات قبل أن ترفع محكمة الاستئناف في مايو 2025 العقوبة إلى 15 سنة لتأتي المحكمة العليا اليوم وتؤكد الحكم بشكل نهائي.
وجمدت السلطات الموريتانية أصولا مالية وعقارية بقيمة أكثر من 100 مليون دولار ضمن القضية ينسب أكثر من نصفها إلى الرئيس السابق وأفراد من عائلته.
وكان محمد ولد عبدالعزيز قد تولى رئاسة موريتانيا لفترتين متتاليتين ما بين عامي 2009 و2019 قبل أن يغادر السلطة وتولى بعده الرئيس محمد ولد الغزواني في أغسطس 2019.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ايشيلون ديجيتال وإليوشنز تعلنان عن شراكة استراتيجية لتسريع التحول الر...
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يغادر جمهورية مصر العربية عائداً إل...
لبنان.. سِباق بين التصعيد والتهدئة...
"كتاب" تضيء على تجربة شاعر جُزر الكناري...
أنور خليل: راتب تقاعد الفنان الأردني 300 دينار يدفع منه 150...
ناصر الشطي مدرباً للسالمية...