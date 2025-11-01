إسرائيل تشن غارات على غزة بعد تسلمها جثثا مجهولة الهوية

شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على غزة بعد ساعات من إعلانه تسلم 3 جثث «مجهولة الهوية» عبر الصليب الأحمر سلمتها حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) في القطاع.وأفادت وكالة فرانس برس، نقلا عن مصدر أمني في غزة، بسماع صوت إطلاق نار وغارات جوية نفذها جيش الاحتلال في محيط مدينة خان يونس جنوبي القطاع أمس. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الجثث الـ 3 التي تسلمها من غزة عبر الصليب الأحمر مساء أمس الأول ليست لأسرى احتجزتهم «حماس» في غزة. وأفاد جيش الاحتلال وكالة فرانس برس بأن التحليل الجنائي كشف عن أن هذه الجثث الثلاث ليست لأي من الأسرى الـ11 القتلى المنتظر تسليم رفاتهم لإسرائيل بناء على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) أنها سلمت إسرائيل 3 جثامين «مجهولة الهوية» لفحصها.وقالت «القسام» في بيان صحافي: «في إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث قمنا بعرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين مجهولة الهوية، لكن الاحتلال رفض تسلم العينات وطلب تسلم الجثامين لفحصها، وقمنا بتسليمها لقطع الطريق على ادعاءاته». وأكدت الكتائب جهوزية طواقمها «للعمل على استخراج جثث أسرى الاحتلال داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وبكل الأماكن في إطار إنهاء هذا الملف».من جانب آخر، أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، أن «جثامين الشهداء الـ 30 التي تم تسلمها أمس الأول هي الأصعب من بين الدفعات التي تم الإفراج عنها».وقال البرش في تصريح خاص لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أمس إن «الجثامين معظمها عبارة عن عظام فقط، وعدد منها بدون ملامح، حيث ذابت ملامحها من التعذيب والدفن في الرمال».وشدد على أن «الاحتلال قام بدفن هذه الجثامين بعد تعذيب وإعدام أصحابها، وبعد فترة أخرجها للثلاجات لتسليمها، وهو ما تسبب في اختفاء ملامحها وذوبان معظمها تماما».ونوه البرش إلى «تهتك الجثامين بسبب تعرضها لإطلاق نار وتنكيل ودهس بالدبابات».في هذه الأثناء، أكد كل من الأردن وألمانيا أن القوة الدولية المزمع أن تنتشر في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي، وسط تقارير عن أن هذه القوة ستتألف من جنود مسلمين فقط.وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمام منتدى «حوار المنامة» في مملكة البحرين أمس «كلنا متفقون على أنه من أجل أن تتمكن قوة الاستقرار من أن تكون فاعلة في أداء مهمتها يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي».بدوره، أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن دعم برلين أيضا لمنح القوة الدولية في غزة تفويضا أمميا، مؤكدا أن ذلك يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للدول التي قد تكون مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.في غضون ذلك، نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية عن مصادر ديبلوماسية - لم تسمها - أنه سيتم نشر جنود مسلمين فقط للقيام بدوريات في غزة ضمن قوة حفظ سلام.وأشارت إلى أن القوات العاملة المفترض أن تعمل على الأرض في غزة ستأتي بشكل رئيسي من دول المنطقة بهدف تخفيف التوتر.

