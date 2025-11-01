السفيرة الإندونيسية: مهرجان الاستقلال يجسّد وحدة جاليتنا في الكويت

أسامة ديابأكدت سفيرة جمهورية إندونيسيا لدى الكويت لينا ماريانا أن السفارة نظمت فعالية «مهرجان عيد الاستقلال الإندونيسي» احتفالا بالذكرى الـ 80 لاستقلال بلادها، الموافق 17 أغسطس 2025، موضحة أن إقامة المهرجان في شهر أكتوبر جاءت بسبب اعتدال الطقس مقارنة بحرارة أغسطس في الكويت.وقالت السفيرة، في تصريح صحافي على هامش الاحتفال، إن هذا الحدث يمثل مناسبة تجمع أبناء الجالية الإندونيسية في الكويت وتعزز روابطهم، مشيرة إلى أن الدعوة شملت أيضا أصدقاء إندونيسيا من أعضاء السلك الديبلوماسي والمواطنين الكويتيين وممثلي وسائل الإعلام.وأوضحت أن برنامج المهرجان، الذي يمتد من الصباح حتى ما بعد الظهر، تضمن عروضا فنية ومسابقات تقليدية للأطفال والكبار، وهي من أبرز مظاهر الاحتفال في المناسبات الوطنية الإندونيسية، لافتة إلى أن من أشهر هذه الألعاب الشعبية لعبة «بانجات بينانغ»، حيث يتسلق المشاركون جذع شجرة مغطى بالزيت للفوز بجوائز متنوعة مثل الدراجات وأجهزة التلفاز، مضيفة بابتسامة «لكننا لا نستطيع تنفيذها هنا في الكويت».وأضافت أن المهرجان اشتمل كذلك على ركن خاص بالمأكولات الإندونيسية التقليدية ضمن مبادرة «Indonesia Spice Up the World»، مشيرة إلى أن المطبخ الإندونيسي يتميز بتنوع غني يشمل مئات الأطباق من مختلف المناطق.وبينت ماريانا أن عدد أفراد الجالية الإندونيسية في الكويت يبلغ نحو ستة آلاف شخص، مشيدة بجهودهم التطوعية في تنظيم المهرجان بالكامل. وقالت «أنا ممتنة جدا لهذا المجتمع الرائع الذي يعمل بمحبة وتعاون من تلقاء نفسه دون أي طلب من السفارة».واختتمت السفيرة تصريحها بالتأكيد على أن روح التعاون والانسجام يميز فعاليات السفارة في الكويت، مضيفة «أنا فخورة جدا بشعبي هنا، فقد استطاعوا أن يجعلوا من هذا المهرجان مناسبة نابضة بالحياة والفرح».

