سفير نيكاراغوا: مواطنو دول "التعاون" لا يحتاجون إلى تأشيرة مسبقة لزيارة بلادنا

أسامة ديابأكد سفير جمهورية نيكاراغوا لدى الكويت محمد فرارة لاشتر أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما متزايدا من المواطنين الكويتيين باكتشاف الوجهات الجديدة في أميركا اللاتينية، ومن ضمنها نيكاراغوا، مشيرا إلى أن أعداد الزوار الكويتيين لاتزال محدودة نسبيا، لكنها في تزايد مستمر بفضل الوعي المتنامي بجمال الطبيعة في نيكاراغوا وتنوع تجاربها السياحية.وأوضح لاشتر، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين السفير نواف الأحمد، أن نيكاراغوا تشهد زيادة تدريجية في عدد الزوار من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا من فئة محبي الطبيعة والمغامرة، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس الاهتمام المتصاعد بالوجهات غير التقليدية والرحلات البيئية والثقافية.وأضاف أن بلاده تعد من أكثر دول المنطقة أمانا واستقرارا، وتتميز بجمال طبيعي استثنائي يجمع بين الجبال والبراكين والبحيرات والشواطئ الممتدة على المحيطين الهادئ والكاريبي، فضلا عن انخفاض تكاليف المعيشة والسياحة، ودفء شعبها وتراثها الغني الذي يمزج بين الأصالة الأميركية اللاتينية والتأثير الإسباني.وفيما يتعلق بإجراءات دخول المواطنين الكويتيين ودول مجلس التعاون الخليجي، أوضح السفير أن مواطني هذه الدول معفون من التأشيرة تماما، بينما يمكن لمعظم الجنسيات الأخرى الحصول على التأشيرة عند الوصول عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية.وأضاف أن من يحتاج إلى تأشيرة مسبقة - وهم قلة - يمكنهم التقديم عبر السفارات أو القنصليات النيكاراغوية أو المكاتب المعتمدة، مبينا أن الحصول على التأشيرة يتطلب جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وصورتين شخصيتين، وحجزا فندقيا أو دعوة رسمية، وتذكرة عودة، إلى جانب إثبات القدرة المالية على تغطية فترة الإقامة. وتبلغ صلاحية التأشيرة السياحية عادة 90 يوما قابلة للتمديد لمرة واحدة.وأوضح السفير أن من يحمل تأشيرة «شنغن» أو تأشيرة أميركية أو كندية يمكنه الحصول على التأشيرة النيكاراغوية عند الوصول، مشيرا إلى أن معظم دول العالم تتمتع بهذا الامتياز، في حين أن مواطني مجلس التعاون لا يحتاجون إلى أي تأشيرة مسبقة.وفيما يتعلق بالتأشيرات الدراسية، ذكر لاشتر أن إجراءاتها بسيطة، وتمنح بعد حصول الطالب على قبول من إحدى المؤسسات التعليمية في نيكاراغوا، مؤكدا أن السفارة تقدم الدعم الكامل للراغبين في الدراسة هناك.وحول الربط الجوي بين الكويت ونيكاراغوا، أوضح السفير أنه لا توجد حاليا رحلات مباشرة بين البلدين، لكن التنقل متاح عبر عدة محطات عبور في الولايات المتحدة وأوروبا وأميركا الوسطى، لافتا إلى أن هناك مباحثات مبدئية مع شركات طيران لفتح خط مباشر مستقبلا.وكشف لاشتر عن مشروع إنشاء مطار دولي جديد في نيكاراغوا بالتعاون مع شركة صينية، موضحا أن الأعمال التنفيذية بدأت بالفعل، ومن المقرر أن يكون المطار جاهزا بحلول عام 2027، ليشكل محطة ربط عالمية بين الأميركتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا.وأشار إلى أن المطار الجديد سيضم مدارج بطول 4 كيلومترات وبوابات متعددة تستوعب أكبر الطائرات في العالم، ما يجعله مركزا محوريا لحركة السياحة والتجارة الدولية.وشدد السفير على أن نيكاراغوا تعد وجهة مثالية للسياحة العائلية، إذ توفر منتجعات شاطئية وأنشطة طبيعية آمنة كالتجديف وركوب الخيل وزيارة المحميات، مضيفا أن بلاده تقدم حوافز استثمارية كبيرة تشمل إعفاءات ضريبية تصل إلى عشرين عاما في قطاعات السياحة والطاقة والإنتاج الزراعي والمناطق الحرة.

