(الداخلية) تطلق خدمة استخراج (شهادة طبق الأصل لجواز السفر الكويتي) للأبناء دون الـ16 عاما عبر (سهل)

(الداخلية) تطلق خدمة استخراج (شهادة طبق الأصل لجواز السفر الكويتي) للأبناء دون الـ16 عاما عبر (سهل)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 10 (كونا) -- أطلقت وزارة الداخلية الكويتية خدمة استخراج (شهادة صورة طبق الأصل لجواز السفر الكويتي) والتي تتيح لأولياء الأمور استخراج شهادة لجوازات سفر أبنائهم ممن هم دون سن الـ16 عاما وذلك عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأحد أن خطوات طلب الشهادة هي الدخول إلى خدمات الوزارة في تطبيق (سهل) واختيار خدمات جواز السفر الكويتي ثم اختيار خدمة (شهادة صورة طبق الأصل لجواز السفر الكويتي).
وأوضحت أن الخدمة تتيح لأولياء الأمور حصولهم على نسخة رسمية ومعتمدة من بيانات الجواز يمكن استخدامها عند الحاجة في الجهات الحكومية أو الرسمية. (النهاية)
