(الداخلية) تطلق خدمة استخراج (شهادة طبق الأصل لجواز السفر الكويتي) للأبناء دون الـ16 عاما عبر (سهل)

2025-10-26 11:13:27
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 10 (كونا) -- أطلقت وزارة الداخلية الكويتية خدمة استخراج (شهادة صورة طبق الأصل لجواز السفر الكويتي) والتي تتيح لأولياء الأمور استخراج شهادة لجوازات سفر أبنائهم ممن هم دون سن الـ16 عاما وذلك عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأحد أن خطوات طلب الشهادة هي الدخول إلى خدمات الوزارة في تطبيق (سهل) واختيار خدمات جواز السفر الكويتي ثم اختيار خدمة (شهادة صورة طبق الأصل لجواز السفر الكويتي).
وأوضحت أن الخدمة تتيح لأولياء الأمور حصولهم على نسخة رسمية ومعتمدة من بيانات الجواز يمكن استخدامها عند الحاجة في الجهات الحكومية أو الرسمية. (النهاية)

