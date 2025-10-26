  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مهرجان الموسيقى الدولي يختتم فعاليات دورته الـ25 بأمسية (موسيقى للسلام)

2025-10-26 11:13:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 10 (كونا) -- اختتم مهرجان الموسيقى الدولي اليوم الأحد فعاليات دورته الـ25 بحفل موسيقي حمل عنوان (موسيقى للسلام) أقيم على مسرح الدراما في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل في كلمة بهذه المناسبة إن (المجلس) بقيادة أمينه العام الدكتور محمد الجسار وبمساندة الأمناء المساعدين في مختلف القطاعات يواصل خطواته نحو التطوير والتحسين في جميع مجالات العمل الثقافي والفني مبينا أن "التفاعل مع المبدعين وأفكارهم يشكل ركيزة أساسية في مسيرة (المجلس) المستقبلية".
ونوه بـ"الرعاية الكريمة" لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري لهذا المهرجان الذي افتتحه في 22 أكتوبر الجاري.
وأوضح الزامل أن المهرجان تميز بمشاعر الوفاء والعرفان لكل من قدم للثقافة الكويتية والخليجية والعربية وأن الافتتاح كان تحية وفاء للفنان القدير عبدالعزيز المفرج "صوت الكويت" تقديرا لمسيرته الغنية بالعطاء.
وأضاف أن فعاليات المهرجان المتنوعة حققت نجاحا لافتا بفضل حضور الجمهور الكويتي وذائقته الرفيعة التي تحظى بتقدير واحترام الفنانين والمبدعين في العالم العربي مؤكدا أن هذا الجمهور هو الداعم الأول للحركة الفنية في البلاد.
وأعرب عن سعادته باستضافة دولة الكويت لأعضاء المجمع العربي للموسيقى لعقد مؤتمرهم الـ28 مبينا أن مشاركتهم أضفت على المهرجان أجواء من البهجة والتألق من خلال الملتقيات والحلقات النقاشية والتوصيات التي تصب في مصلحة تطوير الموسيقى في الخليج والوطن العربي.
وأكد الزامل أن "المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يظل الحافظ لهوية دولة الكويت الثقافية والفنية والراعي الدائم للإبداع والمبدعين من الخليج إلى المحيط" مؤكدا أن "التطوير لا يتحقق إلا من خلال تفاعل الجمهور والمبدعين وآرائهم ومقترحاتهم التي تثري مسيرة (المجلس) وتدفعها نحو مستقبل أكثر إشراقا".
بدوره قال مدير مهرجان الموسيقى الدولي في دورته الـ25 الدكتور محمد الديهان لـ(كونا) إن (المجلس) حرص في هذه النسخة على تقديم فعاليات نوعية تستقطب أبرز الأسماء العالمية في عالم الموسيقى إلى جانب دعم المواهب المحلية وإبرازها على الساحة الدولية.
وأضاف الديهان أن "اختيار عنوان (موسيقى للسلام) لختام المهرجان جاء تأكيدا على الدور الإنساني للفن والموسيقى باعتبارها لغة عالمية تعكس قيم التسامح والمحبة وتوحد القلوب حول الجمال والإبداع".
وأوضح أن (المجلس) يواصل من خلال هذا الحدث وغيره من الفعاليات تعزيز مكانة دولة الكويت كمنارة ثقافية في المنطقة تسهم في بناء حوار إنساني راق بين الشرق والغرب.
وقد استهل حفل الختام بمقطوعة موسيقية قدمها أطفال من الفرقة الشبابية التابعة لفرقة الأحمدي الموسيقية حيث عزفوا أنغاما هادئة وحالمة حملت في طياتها نقاء البراءة وجمال البدايات وأضفت أناملهم الصغيرة لمسة رقيقة على أجواء الأمسية لتكون افتتاحا دافئا ومفعما بالأمل لمهرجان يحتفي بالموسيقى والإبداع وقد لقي أداؤهم تصفيقا كبيرا من الحضور.
قدمت الحفل مجموعة الأحمدي الموسيقية الأوركسترالية العالمية بقيادة المايسترو ريتشارد بوشمان والعازف الأساسي جوناس بيكونان.
واصطحبت الأمسية الحضور في رحلة فنية عبر المكان والزمان انطلقت من الكويت المعاصرة لتصل إلى ألمانيا في القرن الـ18 العصر الذهبي للموسيقى الكلاسيكية حيث عزفت الفرقة مقطوعات خالدة لاثنين من أبرز مؤلفيها العالميين لودفيغ فان بيتهوفن وفيلكس مندلسون. (النهاية)

