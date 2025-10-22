  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
طقس معتدل في معظم المناطق وحار نسبيا في الأغوار والعقبة

2025-10-22 01:06:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يكون الطقس نهارا الأربعاء معتدلا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، وفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية.
وأشار التقرير إلى أن الأجواء ستكون في ساعات الليل مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 14، وفي مناطق البادية 32 - 15، وفي مناطق السهول 30 - 16، وفي الأغوار الشمالية 34 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 24، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.

MENAFN22102025000208011052ID1110229871

