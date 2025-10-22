طقس معتدل في معظم المناطق وحار نسبيا في الأغوار والعقبة

طقس معتدل في معظم المناطق وحار نسبيا في الأغوار والعقبة
وأشار التقرير إلى أن الأجواء ستكون في ساعات الليل مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 14، وفي مناطق البادية 32 - 15، وفي مناطق السهول 30 - 16، وفي الأغوار الشمالية 34 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 24، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الرئيس الكولومبي يعتزم ملاحقة ترامب أمام القضاء الأميركي بتهمة القد...
شركات الشوكولاتة تبحث عن بدائل مع ارتفاع أسعار الكاكاو...
متجر الشرق الأوسط يوقع اتفاقية توزيع مع شركة "هانزجروهي" الألمانية...