أمين حلف الناتو سيلتقي مع ترامب وسط مساعٍ دبلوماسية لإبرام اتفاق سلام في أوكرانيا

2025-10-22 01:06:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يزور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، واشنطن، الأربعاء، للقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث التعاون بين الجانبين ومسجدات إقليمية.
وتأتي الزيارة في وقت كشفت فيه مصادر أميركية عن تطورات جديدة في المساعي الدبلوماسية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، إذ قال مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع إن روسيا جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا في بيان خاص أُرسل إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع تحت اسم "الوثيقة غير الرسمية".
وأضاف أحد المسؤولين الأميركيين أن البيان أعاد التأكيد على مطلب روسيا بالسيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية بالكامل، وهو موقف يتعارض فعليا مع موقف ترامب الحالي المتمثل في تجميد خطوط المواجهة في مواقعها الحالية.
وقال أحد المسؤولين إن روسيا أكدت أيضا موقفها السابق بعدم نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام.
وتأتي أنباء الوثيقة غير الرسمية- وهو مصطلح دبلوماسي يُستخدم للتعبير عن وثيقة غير رسمية الغرض منها إيصال موقف طرف إلى آخر- في الوقت الذي تبدو فيه القمة المقترحة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست محل شك كبير.

MENAFN22102025000208011052ID1110229870

