الفاو في الأردن تحتفل بـ 80 عاما من العطاء وتواصل دعم تحول النظم الزراعية والغذائية

2025-10-22 01:06:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحيت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة ويوم الأغذية العالمي، تحت شعار "يداً بيد من أجل مستقبل أفضل"، داعيةً إلى تعاون عالمي لبناء مستقبل يسوده السلام والاستدامة والازدهار والأمن الغذائي.
ويأتي الاحتفال هذا العام تقديرًا لجهود الفاو في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة "القضاء على الجوع"، وزيادة الوعي بأهمية الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.
وقالت سمو الأميرة بسمة إن منظمة الفاو أصبحت اليوم مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ مبادئ الزراعة المستدامة، ودعم تنمية المجتمعات الريفية، إلى جانب دورها في التصدي لتحديات كبرى مثل تغيّر المناخ وفقدان التنوع الحيوي.
وأعربت سموها عن تقديرها للشراكة المستمرة بين الفاو والأردن في مواجهة تحديات محلية، أبرزها شح المياه وحماية المراعي ودعم المحاصيل المحلية الأصيلة وتمكين المجتمعات الريفية.
وأكدت أن برامج الفاو وبرنامج الأغذية العالمي ساعدت الأردن على الصمود أمام أزمات إقليمية صعبة، كما عززت الرؤية المشتركة نحو بناء نظم غذائية أكثر استدامة وشمولًا وقدرة على التكيف.
وبيّنت سموها أن المنظمة مثلت عبر مبادراتها الريادية، من أنظمة الإنذار المبكر إلى الزراعة الذكية مناخياً، حجر الزاوية في العمل متعدد الأطراف، إذ جمعت بين المعرفة العلمية والسياسات والعمل المجتمعي.
ولفتت إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجه الأنظمة الزراعية والغذائية عالميًا، في ظل المخاطر التي تهدد الأراضي الزراعية والمياه والتنوع الحيوي، وهشاشة سلاسل الإمداد.
كما أكدت أهمية دور الفاو في تقديم المساعدات الطارئة ودعم التعافي في المناطق المتضررة من النزاعات والحروب والصدمات المناخية والأزمات الاقتصادية، مشيرةً إلى أن هذا الدور يكتسب أهمية خاصة اليوم في قطاع غزة، الذي يواجه انهيارًا في النظام الغذائي وتعطل سلاسل التوريد وتضرر الأراضي الزراعية والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وختمت سموها بالتشديد على ضرورة الاستجابة السريعة وتعزيز العمل المشترك لمواجهة المعاناة التي خلفتها الحرب في غزة، مؤكدة أن صون الأمن الغذائي حقٌ عالمي لكل إنسان، وليس امتيازًا.

