رئيس البيرو يعلن حالة الطوارئ في ليما للتصدي لموجة أعمال عنف

2025-10-22 01:06:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس البيرو المؤقت خوسيه خيري في خطاب إلى الأمة الثلاثاء، حالة الطوارئ في العاصمة ليما ومدينة كاياو المجاورة لها، في إجراء استثنائي سيستمر شهرا ويرمي للتصدّي لموجة أعمال عنف تنسبها السلطات إلى الجريمة المنظّمة.
وقال خيري في خطاب مقتضب بثّه التلفزيون الرسمي إنّ "حالة الطوارئ التي أقرّها مجلس الوزراء ستدخل حيّز التنفيذ عند منتصف الليل (الساعة 5:00 ت غ الأربعاء) لمدة 30 يوما في ليما الكبرى وكالاو".
وبموجب حالة الطوارئ، يحقّ للحكومة إرسال الجيش لتسيير دوريات في الشوارع كما يحقّ لها تقييد بعض الحقوق، مثل حرية التجمّع.
وهذا أول إجراء رئيسي يتّخذه الرئيس المؤقت منذ تولّيه منصبه قبل نحو أسبوعين، في بلد يُعدّ فيه انعدام الأمن مصدر قلق رئيسيا للسكّان.
وكانت الحكومة المؤقتة قالت الخميس إنّها ستعلن حالة الطوارئ في ليما ردّا على عنف الجريمة المنظّمة.

