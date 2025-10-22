403
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، صاروخا بالستيا واحدا على الأقل، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في أول تجربة صاروخية من نوعها يقدم عليها الشمال منذ أشهر.
وقالت رئاسة هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان إنّ الجيش الكوري الشمالي أطلق صاروخا "غير محدّد" باتجاه الشرق.
وهذه أول تجربة لصاروخ بالستي تقدم عليها بيونغ يانغ منذ تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ في حزيران وإعلانه عزمه على تحسين العلاقات مع الشمال.
ويأتي إطلاق هذا الصاروخ قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، المقرّر عقدها في مدينة جيونغجو الكورية الجنوبية يومي 31 تشرين الأول و1 تشرين الثاني والتي يتوقع أن يحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
