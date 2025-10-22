  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
غزة.. معظم التحاليل الطبية في مستشفى ناصر غير متوفرة

2025-10-22 12:04:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت مواقع فلسطينية عن مدير قسم الأطفال والولادة في مستشفى ناصر الطبي بغزة أحمد الفرا قوله إن 80% من التحاليل الطبية في المستشفى غير متوفرة.


MENAFN22102025000208011052ID1110229744

