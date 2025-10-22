  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

2025-10-22 12:04:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعتذر شركة توزيع الكهرباء عن اضطرارها لفصل التيار الكهربائي في محافظة الطفيلة اليوم الأربعاء الموافق 22-10-2025، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 3:00 عصراً.
المناطق المتأثرة: شيظم / أبو بنا
سبب الفصل: كهربة شبكة جديدة وإجراء صيانة سنوية للشبكة القائمة.

