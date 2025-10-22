  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الجيش الإسرائيلي يبلغ عائلات أسيرَين بإمكانية دفنهما بعد التحقق من هوياتهما

2025-10-22 12:04:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه أبلغ عائلة المحتجز أرييه زلمانوفيتش وعائلة محتجز آخر بدفن جثتيهما بعد اكتمال تحديد الهوية.

