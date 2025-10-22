  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

2025-10-22 12:04:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب انخفاضها الأربعاء وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها القياسي في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع والتي قد تعطي مؤشرات إضافية على مسار خفض أسعار الفائدة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4113.54 دولار للأوقية عند الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش. وكان الذهب قد هوى بأكثر من 5% الثلاثاء، مسجلا أكبر انخفاض له منذ آب 2020.
غير أن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول ارتفعت 0.5% إلى 4129.80 دولار للأوقية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع نظيره الصيني شي جين بينغ عندما يلتقيان الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، وقلل من مخاطر نشوب خلاف بشأن قضية تايوان.
وقفزت أسعار الذهب بنحو 56% هذا العام، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار الاثنين، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية المستمر للمعدن الأصفر.
ويتطلع المستثمرون إلى صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر أيلول يوم الجمعة. وتأجل صدور التقرير بسبب إغلاق الحكومة الأميركية.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ثم مرة أخرى في كانون الأول.
في غضون ذلك، من غير المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي، الذي سيجتمع الأسبوع المقبل، سعر الفائدة في أي وقت قريب.

