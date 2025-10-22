  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ارتفاع أسعار النفط عالميا

2025-10-22 12:04:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي الأربعاء، مدعومة بمخاطر الإمدادات المرتبطة بالعقوبات وآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وأنباء عن سعي الولايات المتحدة للحصول على النفط لإعادة ملء إلى احتياطياتها الاستراتيجية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا، أو 0.29%، إلى 61.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:37 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.37%، إلى 57.45 دولار.
وتعافى النفط من أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله الاثنين، مدفوعا بزيادة ضخ المنتجين للنفط وتأثير التوتر التجاري على الطلب.
ونشأت مخاطر على الإمدادات من أنباء تأجيل قمة مقررة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين ومخاوف انقطاع الإمدادات التي غذتها الضغوط الغربية على شراء دول بآسيا للنفط الروسي.
وقال موكيش ساهديف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إكس أناليستس لاستشارات أسواق الطاقة، "على الرغم من التوقعات السلبية السائدة نتيجة وفرة المعروض النفطي وضعف الطلب، فإن خطر انقطاع الإمدادات في بؤر ساخنة مثل روسيا وفنزويلا وكولومبيا والشرق الأوسط لا يزال قائما، ويحول دون بقاء أسعار النفط دون مستوى 60 دولارا".
ويراقب المستثمرون عن كثب أيضا تقدم محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، إذ من المتوقع أن يجتمع مسؤولون من البلدين هذا الأسبوع في ماليزيا.
وقال ترامب يوم الاثنين إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يعتزم مقابلته في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.

