الاحتلال يقتحم بلدات في قلقيلية والخليل

2025-10-22 12:04:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تدهم عددا من منازل المواطنين خلال اقتحام حي كفر سابا في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة.

