الاحتلال يقتحم بلدات في قلقيلية والخليل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تدهم عددا من منازل المواطنين خلال اقتحام حي كفر سابا في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة.
