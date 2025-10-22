اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا اليوم

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا اليوم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء إحاطته الشهرية المفتوحة ومشاوراته المغلقة حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا.
ومن المتوقع أن يقدم الإحاطات نائب المبعوث الخاص لسوريا، نجات رشدي ومدير المكتب الأممي لللشؤون الإنسانية، قسم الشؤون التنسيقية، راميش راجاسينغام.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الرئيس الكولومبي يعتزم ملاحقة ترامب أمام القضاء الأميركي بتهمة القد...
شركات الشوكولاتة تبحث عن بدائل مع ارتفاع أسعار الكاكاو...
متجر الشرق الأوسط يوقع اتفاقية توزيع مع شركة "هانزجروهي" الألمانية...