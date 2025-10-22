  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا اليوم

2025-10-22 12:03:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء إحاطته الشهرية المفتوحة ومشاوراته المغلقة حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا.


ومن المتوقع أن يقدم الإحاطات نائب المبعوث الخاص لسوريا، نجات رشدي ومدير المكتب الأممي لللشؤون الإنسانية، قسم الشؤون التنسيقية، راميش راجاسينغام.

