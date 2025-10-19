"القوى العاملة": دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب في سوق العمل

أكد نائب مدير عام شؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف ناصر المطيري حرص دولة الكويت على تمكين الكفاءات الشبابية الوطنية وتوفير الفرص الملائمة لتوظيفها في مختلف قطاعات العمل، بما يعزز مساهمتها في التنمية الوطنية ويواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وأوضح المطيري، في تصريح له على هامش مشاركته في المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بدعم برامج تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، من خلال التعاون مع شركاء التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية، لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل في منظومة سوق العمل.وأضاف أن مشاركة الكويت في هذا المؤتمر تأتي تجسيدا لحرصها على تعزيز منظومة العمل الخليجي والعربي والإسلامي، ومواصلة دورها الفاعل في صياغة السياسات التي تحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحقوق القوى العاملة، بما يضمن بيئة عمل منتجة ومستدامة. وختم المطيري تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في تنفيذ برامجها الهادفة إلى رفع كفاءة الشباب الكويتي، وتمكينهم من المنافسة والريادة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

