  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"القوى العاملة": دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب في سوق العمل

"القوى العاملة": دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب في سوق العمل

2025-10-19 12:39:49
(MENAFN- Al-Anbaa)

أكد نائب مدير عام شؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف ناصر المطيري حرص دولة الكويت على تمكين الكفاءات الشبابية الوطنية وتوفير الفرص الملائمة لتوظيفها في مختلف قطاعات العمل، بما يعزز مساهمتها في التنمية الوطنية ويواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وأوضح المطيري، في تصريح له على هامش مشاركته في المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بدعم برامج تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، من خلال التعاون مع شركاء التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية، لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل في منظومة سوق العمل.
وأضاف أن مشاركة الكويت في هذا المؤتمر تأتي تجسيدا لحرصها على تعزيز منظومة العمل الخليجي والعربي والإسلامي، ومواصلة دورها الفاعل في صياغة السياسات التي تحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحقوق القوى العاملة، بما يضمن بيئة عمل منتجة ومستدامة. وختم المطيري تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في تنفيذ برامجها الهادفة إلى رفع كفاءة الشباب الكويتي، وتمكينهم من المنافسة والريادة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

MENAFN19102025000130011022ID1110215630

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث