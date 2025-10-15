1.5% زيادة بأسعار الحديد على المستوى الشهري - جريدة الوطن السعودية

403
1.5% زيادة بأسعار الحديد على المستوى الشهري - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) شهدت أسعار المواد الإنشائية في المملكة خلال شهر سبتمبر 2025 تباينًا ملحوظًا، حيث سجلت بعض المواد ارتفاعات طفيفة، بينما تراجعت أخرى بنسب متفاوتة، ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أسعار حديد التسليح الوطني بمقاس 6 ملم بنسبة 1.5%، كما صعدت أسعار الكابلات الكهربائية الوطنية بمقاس 50 ملم بنسبة 1.3%، إلى جانب ارتفاع خشب الساج الإفريقي بنسبة 1.1%. وسجلت كذلك مجموعة من الكابلات الكهربائية الوطنية بمقاسات مختلفة (من 10 ملم إلى 120 ملم) ارتفاعات تراوحت بين 0.1% و0.5%، ما يعكس استمرار الطلب المرتفع على المواد الكهربائية المستخدمة في أعمال البنية التحتية والتشييد.
انخفاض الخشب
وفي المقابل، شهدت مواد أخرى انخفاضات ملحوظة، حيث تراجع سعر الخشب الروماني بنسبة 1.9%، فيما انخفضت أسعار حديد التسليح الوطني بمقاسات 12 و14 و18 ملم بنحو 1.5%، وهو ما يعزى إلى تراجع الطلب الموسمي على بعض مقاسات الحديد، وتذبذب أسعار المواد الخام عالميًا. كما تراجع رمل البناء الأحمر بنسبة 1.0%، والخرسانة العادية 350ك بنسبة 0.8%، إلى جانب انخفاض طفيف في الخرسانة المقاومة بنسبة 0.7%، في حين تراجع سعر الأسلاك الكهربائية الوطنية بمقاس 6 ملم بنسبة 1.1%.
توازن نسبي رغم التقلبات
ورغم هذا التفاوت بين الارتفاع والانخفاض، يرى مختصون أن السوق ما زال في نطاق ((التوازن النسبي))، إذ تتأثر الأسعار بعوامل متشابكة، أبرزها كلفة النقل والطاقة، وحجم المشاريع الجديدة، وحركة الاستيراد، فضلًا عن تذبذب الطلب في قطاع المقاولات الخاصة والعقارات السكنية.
ويأتي ارتفاع العديد من المواد الإنشائية انعكاسًا لحركة المشاريع المنفذة على مستوى المملكة حيث إن الطلب الحكومي على مواد البناء يحافظ على وتيرة الاستقرار في السوق، رغم التراجع في بعض المواد نتيجة انخفاض الطلب من القطاع السكني الخاص خلال الأشهر الأخيرة.
وأشار الخبير العقاري عبد الله الناصر إلى أن الانخفاضات المسجلة في الحديد والخشب قد تسهم في التقليل من ارتفاع أسعار المتر العقاري مؤقتًا خصوصًا مع بقاء تكلفة الخرسانة ضمن مستويات معتدلة، ما يتيح للمطورين العقاريين هامشًا أوسع للتسعير في المشاريع المتوسطة والصغيرة، مضيفًا بأن هذه التغييرات المحدودة على المستوى الشهري لا يكون لها تأثير ملموس على أسعار المشاريع العقارية.
تأثير مباشر
من جهته، يرى المختص بمجال المقاولات أحمد أبو عبد الله بأن التراجع الطفيف في أسعار الحديد والخشب قد ينعكس إيجابًا على تكلفة البناء الإجمالية بنسب بسيطة لا تتجاوز 3% إلى 5% في بعض المشروعات، إلا أنه أشار إلى أن الارتفاع المتواصل في الكابلات الكهربائية يظل عامل ضغط على كلفة الإنشاءات، خاصة في المشروعات التجارية والصناعية.
وبحسب مراقبين، فإن استمرار هذه التقلبات الشهرية ((قد يعيد رسم خريطة التكلفة في قطاع التطوير العقاري))، خصوصًا مع اتجاه السوق نحو التوازن بين العرض والطلب بعد سنوات من الارتفاعات المتلاحقة.
توقعات بالاستقرار
ويتوقع خبراء أن تشهد أسعار مواد البناء استقرارًا نسبيًا خلال الربع الأخير من 2025، مدعومة بتحسن سلاسل الإمداد العالمية وتراجع كلفة الشحن، إلى جانب تباطؤ الطلب الموسمي في فصل الشتاء. ومع ذلك، تبقى أسعار الحديد والكابلات مرشحة لتقلبات محدودة ترتبط بمستويات الطلب الحكومي على مشاريع الإسكان والطاقة.
أبرز الارتفاعات بمواد البناء:
حديد تسليح 6 مم وطني=1.5%
كيابل كهربائية 50 مم وطني=1.3%
خشب تيك أفريقي=1.1%
كيابل كهربائية 95 مم وطني=0.5%
كيابل كهربائية 120 مم وطني=0.3%
ألمنيوم (حلق جنب سعودي)=0.3%
كيابل كهربائية 300 مم وطني=0.3%
كيابل كهربائية 70 مم وطني=0.2%
كيابل كهربائية 25 مم وطني=0.2%
كيابل كهربائية 10 مم وطني=0.1%
إسمنت أسود وطني=0.1%
أبرز الانخفاضات:
خشب روماني=-1.9%
حديد تسليح 14 مم وطني=-1.5%
حديد تسليح 12 مم وطني=-1.5%
حديد تسليح 18 مم وطني=-1.5%
حديد تسليح 16 مم وطني=-1.4%
كيابل ربط الحديد صيني=-1.2%
أسلاك كهربائية 6 مم وطني=-1.1%
رمل أحمر=-1.0%
أسلاك كهربائية 2.5 مم وطني=-0.8%
خرسانة عادي 350 ك=-0.8%
خرسانة مقاوم 350 ك=-0.7%
بلاط كسر رخام بلدي=-0.6%
خرسانة عادي 250 ك =-0.6%
خشب أبلاكاش إندونيسي=-0.6%
حديد تسليح 8 مم وطني=-0.6%
