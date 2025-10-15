  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
1.5% زيادة بأسعار الحديد على المستوى الشهري - جريدة الوطن السعودية

2025-10-15 11:00:38
(MENAFN- Al Watan) شهدت أسعار المواد الإنشائية في المملكة خلال شهر سبتمبر 2025 تباينًا ملحوظًا، حيث سجلت بعض المواد ارتفاعات طفيفة، بينما تراجعت أخرى بنسب متفاوتة، ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أسعار حديد التسليح الوطني بمقاس 6 ملم بنسبة 1.5%، كما صعدت أسعار الكابلات الكهربائية الوطنية بمقاس 50 ملم بنسبة 1.3%، إلى جانب ارتفاع خشب الساج الإفريقي بنسبة 1.1%. وسجلت كذلك مجموعة من الكابلات الكهربائية الوطنية بمقاسات مختلفة (من 10 ملم إلى 120 ملم) ارتفاعات تراوحت بين 0.1% و0.5%، ما يعكس استمرار الطلب المرتفع على المواد الكهربائية المستخدمة في أعمال البنية التحتية والتشييد.
انخفاض الخشب
وفي المقابل، شهدت مواد أخرى انخفاضات ملحوظة، حيث تراجع سعر الخشب الروماني بنسبة 1.9%، فيما انخفضت أسعار حديد التسليح الوطني بمقاسات 12 و14 و18 ملم بنحو 1.5%، وهو ما يعزى إلى تراجع الطلب الموسمي على بعض مقاسات الحديد، وتذبذب أسعار المواد الخام عالميًا. كما تراجع رمل البناء الأحمر بنسبة 1.0%، والخرسانة العادية 350ك بنسبة 0.8%، إلى جانب انخفاض طفيف في الخرسانة المقاومة بنسبة 0.7%، في حين تراجع سعر الأسلاك الكهربائية الوطنية بمقاس 6 ملم بنسبة 1.1%.
توازن نسبي رغم التقلبات
ورغم هذا التفاوت بين الارتفاع والانخفاض، يرى مختصون أن السوق ما زال في نطاق ((التوازن النسبي))، إذ تتأثر الأسعار بعوامل متشابكة، أبرزها كلفة النقل والطاقة، وحجم المشاريع الجديدة، وحركة الاستيراد، فضلًا عن تذبذب الطلب في قطاع المقاولات الخاصة والعقارات السكنية.
ويأتي ارتفاع العديد من المواد الإنشائية انعكاسًا لحركة المشاريع المنفذة على مستوى المملكة حيث إن الطلب الحكومي على مواد البناء يحافظ على وتيرة الاستقرار في السوق، رغم التراجع في بعض المواد نتيجة انخفاض الطلب من القطاع السكني الخاص خلال الأشهر الأخيرة.
وأشار الخبير العقاري عبد الله الناصر إلى أن الانخفاضات المسجلة في الحديد والخشب قد تسهم في التقليل من ارتفاع أسعار المتر العقاري مؤقتًا خصوصًا مع بقاء تكلفة الخرسانة ضمن مستويات معتدلة، ما يتيح للمطورين العقاريين هامشًا أوسع للتسعير في المشاريع المتوسطة والصغيرة، مضيفًا بأن هذه التغييرات المحدودة على المستوى الشهري لا يكون لها تأثير ملموس على أسعار المشاريع العقارية.
تأثير مباشر
من جهته، يرى المختص بمجال المقاولات أحمد أبو عبد الله بأن التراجع الطفيف في أسعار الحديد والخشب قد ينعكس إيجابًا على تكلفة البناء الإجمالية بنسب بسيطة لا تتجاوز 3% إلى 5% في بعض المشروعات، إلا أنه أشار إلى أن الارتفاع المتواصل في الكابلات الكهربائية يظل عامل ضغط على كلفة الإنشاءات، خاصة في المشروعات التجارية والصناعية.
وبحسب مراقبين، فإن استمرار هذه التقلبات الشهرية ((قد يعيد رسم خريطة التكلفة في قطاع التطوير العقاري))، خصوصًا مع اتجاه السوق نحو التوازن بين العرض والطلب بعد سنوات من الارتفاعات المتلاحقة.
توقعات بالاستقرار
ويتوقع خبراء أن تشهد أسعار مواد البناء استقرارًا نسبيًا خلال الربع الأخير من 2025، مدعومة بتحسن سلاسل الإمداد العالمية وتراجع كلفة الشحن، إلى جانب تباطؤ الطلب الموسمي في فصل الشتاء. ومع ذلك، تبقى أسعار الحديد والكابلات مرشحة لتقلبات محدودة ترتبط بمستويات الطلب الحكومي على مشاريع الإسكان والطاقة.
أبرز الارتفاعات بمواد البناء:
حديد تسليح 6 مم وطني=1.5%
كيابل كهربائية 50 مم وطني=1.3%
خشب تيك أفريقي=1.1%
كيابل كهربائية 95 مم وطني=0.5%
كيابل كهربائية 120 مم وطني=0.3%
ألمنيوم (حلق جنب سعودي)=0.3%
كيابل كهربائية 300 مم وطني=0.3%
كيابل كهربائية 70 مم وطني=0.2%
كيابل كهربائية 25 مم وطني=0.2%
كيابل كهربائية 10 مم وطني=0.1%
إسمنت أسود وطني=0.1%
أبرز الانخفاضات:
خشب روماني=-1.9%
حديد تسليح 14 مم وطني=-1.5%
حديد تسليح 12 مم وطني=-1.5%
حديد تسليح 18 مم وطني=-1.5%
حديد تسليح 16 مم وطني=-1.4%
كيابل ربط الحديد صيني=-1.2%
أسلاك كهربائية 6 مم وطني=-1.1%
رمل أحمر=-1.0%
أسلاك كهربائية 2.5 مم وطني=-0.8%
خرسانة عادي 350 ك=-0.8%
خرسانة مقاوم 350 ك=-0.7%
بلاط كسر رخام بلدي=-0.6%
خرسانة عادي 250 ك =-0.6%
خشب أبلاكاش إندونيسي=-0.6%
حديد تسليح 8 مم وطني=-0.6%

