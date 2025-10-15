هل ينجح ترامب في إطفاء حريق أوكرانيا؟

MENAFN - Al-Bayan) بعد نجاحه في تحقيق اختراق دبلوماسي أنهى حرب غزة المستمرة منذ عامين، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى استثمار هذا الزخم في محاولة لوقف الحرب الروسية – الأوكرانية التي تجاوزت عامها الثالث، فالرجل الذي أعاد لنفسه صورة الوسيط الحازم، يمتلك اليوم رصيداً سياسياً ومعنوياً يجعله قادراً على فتح قنوات تفاوضية مع موسكو وكييف على حد سواء، مستفيداً من شبكة علاقاته السابقة مع الكرملين والرئيس فلاديمير بوتين على وجه الخصوص، ومن رغبته في إظهار أن واشنطن قادرة على فرض السلام في أكثر الملفات تعقيداً.

لكن الطريق إلى اختراق ملف الحرب الروسية – الأوكرانية لا يزال محفوفاً بعقبات ثقيلة؛ فروسيا لا تزال تتعامل مع الحرب باعتبارها استثماراً استراتيجياً يضمن أمنها ونفوذها، وترفض أي تسوية لا تراعي حدودها الجديدة أو ترفع عنها العقوبات.

في المقابل، لا تملك كييف ترف التنازل عن أراضيها، فيما تبدو أوروبا منقسمة بين من يريد إنهاء الحرب بأي ثمن، ومن يخشى أن يمنح أي اتفاق امتيازات لموسكو على حساب أمن القارة.. أما استمرار التصعيد الميداني والهجمات على البنية التحتية الأوكرانية فيجعل فرص التهدئة الفورية محدودة للغاية.

ورغم ذلك، يعتقد مراقبون أن نجاح ترامب في غزة يمكن أن يشكل نموذجاً لصفقة تجميد مؤقت في أوكرانيا، تقوم على وقف إطلاق النار وتبادل ضمانات أمنية واقتصادية محددة، دون حسم نهائي للصراع.. فاحتمال تحقيق اختراق شامل ما زال بعيداً، لكن إعادة إطلاق مسار تفاوضي برعاية أمريكية قد تشكل بداية طريق طويل نحو تسوية، إذا استطاع ترامب أن يقنع موسكو وكييف والعواصم الأوروبية بأن سلاماً ناقصاً أفضل من حرب بلا نهاية.

وفي هذا السياق، قال خبير الشؤون الروسية والدولية تيمور دويدار لـ((البيان)): ((ترامب يبذل قصارى جهده لإخماد الصراع العسكري في أوروبا، ولديه الكثير مما يمكن أن يستخدمه لوقف القتال والتحول إلى مرحلة ترميم العلاقات بين الغرب وروسيا وإقامة سلام عادل بين الجانبين)).

وأضاف دويدار: ((حتى الآن، أرى أن تحركات الإدارة الأمريكية تسير في اتجاه وقف الحرب، كما أرى أن الرئيس ترامب متعاون إلى حد كبير مع الإدارة الروسية بقيادة الرئيس بوتين، ويمضي في مسار يهدف إلى إخماد اللهيب، إن صح التعبير)). وأوضح أن ترامب قلص أو امتنع عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأوقف المساعدات المختلفة لكييف، متحولاً إلى ما يمكن تسميته بـ ((صانع السلام)).

ويرى دويدار أن المعضلة الحقيقية تكمن في الموقف الأوروبي الذي انخرط في الأزمة بقيادة واشنطن، قائلاً: ((حتى الآن يسلك ترامب مساراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ممارسة ضغط حقيقي على الأوروبيين لينسحبوا من هذه المشكلة التي كانت أمريكا نفسها السبب الرئيس في تفاقمها، ومن ثم انجرت خلفها الكتلة الأوروبية والغرب عموماً)).

وختم خبير الشؤون الروسية والدولية بالقول: ((أتمنى أن يفعل ترامب كل ما في وسعه للضغط على الأوروبيين لكي ينسحبوا أيضاً من هذه المشكلة المتفاقمة.. فالمعضلة كلها تكمن في الأوروبيين، فلننتظر)).

فرص محدودة

وفي رؤية مقابلة، ترى الباحثة السياسية الدكتورة أماني القرم، أن فرص الرئيس ترامب في تحقيق اختراق على صعيد الحرب الروسية – الأوكرانية تظل محدودة رغم رغبته القوية في إنهائها، لأن الأزمة تجاوزت البعد الثنائي بين موسكو وكييف لتتحول إلى صراع مفتوح بين روسيا والغرب ضمن لعبة موازين القوى الدولية.

وتوضح القرم لـ((البيان))، أن سياسة ترامب تقوم على البعد الشخصي في حل الأزمات، معتمداً على علاقاته مع الزعماء وقوة شخصيته، إذ أعلن مراراً أنه قادر على إنهاء الحرب خلال 24 ساعة، مستنداً إلى علاقته الجيدة مع بوتين مقابل فتور في تعامله مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.. غير أن تعقيدات المشهد الميداني والسياسي، بحسب القرم، تتجاوز قدرات الزعامات الفردية، لأن موسكو ترى في أوكرانيا جزءاً من إرثها التاريخي، بينما تعتبرها كييف معركة وجودية من أجل استقلالها والانضمام إلى الغرب.

وتضيف الباحثة أن ترامب يعتمد في سياسته على مبدأ ((السلام من خلال القوة))، وهو المبدأ الذي ساعده في تحقيق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، لكنه يواجه معضلة مختلفة مع روسيا، القوة النووية الكبرى التي لن تقبل بأي تسوية تُفسَّر كتنازل أو هزيمة.

تغيير موازين

وتشير القرم إلى أن تهديد ترامب الأخير بتزويد أوكرانيا بصواريخ ((توماهوك)) بعيدة المدى، القادرة على الوصول إلى عمق الأراضي الروسية، قد يحدث تغييراً في موازين القوى الميدانية ويدفع موسكو إلى طاولة المفاوضات، لكنه في المقابل قد يفتح الباب أمام تصعيد خطير ورد عسكري روسي مباشر.

وترى القرم أن ورقة الضغط العسكري قد تمنح ترامب نافذة محدودة للتأثير وإشعار موسكو بأن الحرب قد تنقلب ضدها، لكنها تحذر في الوقت نفسه من أن الإفراط في هذا النهج قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع بدل إنهائه.

وتخلص الباحثة السياسية الدكتورة أماني القرم، إلى القول إن أي تسوية واقعية تحتاج إلى مقاربة متعددة الأطراف توازن بين المصالح الروسية والهواجس الأمنية الغربية، لا مجرد رهانات على الكاريزما السياسية لترامب أو قوته الشخصية في عقد الصفقات.