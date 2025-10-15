بريطانيا تحاكم العشرات بتهمة دعم منظمة مؤيدة لفلسطين

خبرني - مثل قرابة 30 شخصا أمام محكمة في لندن الأربعاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بتهمة دعم حركة "بالستاين أكشن" (التحرك من أجل فلسطين) التي حظرتها الحكومة في يوليو/تموز الماضي.

وأوقف أكثر من ألفي شخص بتهمة إظهار الدعم للمنظمة المؤيدة للفلسطينيين في تظاهرات منذ حظرها، حسبما قال منظمو الاحتجاجات.

واكتظت أروقة محكمة وستمنستر حيث حضر عدد من المتهمين صباح الأربعاء جلسات توجيه الاتهام لهم، برفقة أنصارهم.

وتشمل المحاكمات الأخيرة -التي تأتي بعد مثول أول 3 متهمين أمام محكمة الشهر الماضي- نحو 30 شخصا من بينهم مهندس متقاعد يبلغ 59 عاما وخباز يبلغ 30 عاما.

والمتهمون أوقفوا في الاحتجاجات الأولى في يوليو/تموز التي نُظمت بعد دخول قرار حظر المنظمة حيز التنفيذ، وجميعهم متهمون بحمل لافتات أو ارتداء قمصان تحمل شعار "أنا أدعم بالستاين أكشن".

من المتوقع أن تجري محاكماتهم بعد مارس/آذار 2026، وفقا لما كشفه القاضي الأربعاء. وقد يواجه هؤلاء عقوبة بالسجن تصل إلى 6 أشهر.

وقال المهندس المتقاعد أنتوني هارفي للقاضي في قاعة المحكمة "الاحتجاج على التحريض على الإبادة الجماعية ليس إرهابا، بل هو إنسانية".

انتهاك الحقوق الأساسية

يذكر أن بريطانيا شهدت مظاهرات عديدة ضد الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة طيلة عامين.

وحضرت المحاكمة الأخصائية الاجتماعية المتقاعدة ترودي ورنر التي أوقفت في تظاهرة في أغسطس/آب الماضي والمقرر مثولها أمام المحكمة الشهر المقبل.

ووصفت الملاحقات القضائية بأنها "رد فعل مبالغ فيه" من الحكومة و"انتهاك لحقوقنا الإنسانية".

وتتهم لندن المنظمة بالقيام بأعمال شغب وتخريب ممتلكات تابعة لسلاح الجو.

وأثار حظر المنظمة انتقادات واسعة النطاق من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وعبر مجلس أوروبا عن قلقه إزاء "الأعداد الكبيرة" للاعتقالات.

وفي رسالة إلى وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، قال مفوض حقوق الإنسان مايكل أوفلاهيرتي إن لندن بحاجة إلى إجراء "مراجعة شاملة" لإجراءات ضبطها لمثل هذه الاحتجاجات.