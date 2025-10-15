  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
كوزمين: كرة القدم ليست دائماً عادلة

2025-10-15 07:14:47
(MENAFN- Al-Bayan)

لم يُخفِ الروماني كوزمين أولاريو مدرب منتخبنا الوطني، خيبة أمله بعد خسارة ((الأبيض)) أمام مضيفه المنتخب القطري 1-2، وضياع حلم التأهل المباشر من منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما اقتنص ((العنابي)) بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة الأولى للملحق الآسيوي للتصفيات.


واعتبر كوزمين، أن منتخبنا لم يستغل الفرص المتاحة كما يجب، وقال: ((هذه نتيجة مخيّبة للآمال، لأننا سيطرنا على المباراة وفرضنا الضغط على الخصم، ولكننا استقبلنا هدفاً مبكراً في الشوط الثاني)).


وأضاف: ((كرة القدم أحياناً تكون غير عادلة، والآن علينا أن نبدأ مرحلة جديدة، ونستعيد مستوانا لنُبقي على فرصنا قائمة، ومن المؤسف أن نصل إلى هذه المرحلة، ولكن علينا القتال من أجل فرصتنا، وأن نتعلم من أخطائنا في المستقبل)).


وأنهى منتخبنا مشاركته في الملحق الآسيوي باحتلال المركز الثاني برصيد 3 نقاط حصل عليها من فوزه على المنتخب العُماني 2-1، في الجولة الثانية للتصفيات، فيما جاء تأهل قطر، بعدما أنهت مشوارها في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد تعادلها السلبي في الجولة الأولى مع منتخب عُمان.


وسيكون على منتخبنا الوطني خوض مواجهتي المرحلة الخامسة والأخيرة للتصفيات الآسيوية أمام منتخب العراق خلال نوفمبر المقبل، على أن يتأهل الفائز إلى الملحق العالمي في مارس 2026، حيث ستُتاح بطاقتان إضافيتان للعبور المباشر إلى النهائيات.

