7 أسباب تخلي السيارات الكهربائية ضرورة في حياتنا اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتميّز المركبات الكهربائية بأنها لم تعد تصوّراً مستقبلياً فقط، بل أصبحت واقعاً متنامياً بسرعة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتوافق هذه المركبات بشكل تام مع الأهداف الإقليمية الطموحة المتعلقة بالاستدامة، حيث تبنت العديد من الدول في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، والأردن، مبادرات جريئة تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون والتحول نحو اقتصاد أكثر نظافة واستدامة.

- تكلفة أقل على المدى الطويل

رغم أن أسعارها الأولية أعلى، إلا أن تكلفة الصيانة والشحن أقل بكثير من المركبات التقليدية، مع توفير في قطع الغيار وعدم الحاجة لتبديل الزيت.

- راحة وأداء متميزان

تتميز المركبات الكهربائية بتسارع فوري وقيادة هادئة، بالإضافة إلى تنوع الطرازات التي تناسب جميع الاحتياجات من السيارات العائلية إلى السيارات الرياضية والشاحنات.

- تجربة قيادة ذكية ومتصلة

تقدم أنظمة متطورة مع تحديثات برمجية مستمرة، ونظم سلامة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل القيادة أكثر أمانًا وراحة.

- مدى قيادة كافٍ وبنية تحتية متطورة

مع وجود آلاف نقاط الشحن المنتشرة في دول الخليج ومصر، يمكن شحن المركبات بسهولة في المنزل أو في الأماكن العامة، مع خطط توسعة مستمرة.

- عمر طويل للمركبة والبطارية

تصمم المركبات الكهربائية لتدوم طويلاً، حيث تحتفظ البطاريات بنسبة عالية من السعة حتى بعد مئات آلاف الكيلومترات، مما يجعلها استثمارًا طويل الأمد.

- خيار بيئي ذكي

تنتج المركبات الكهربائية انبعاثات صفرية أثناء التشغيل، مما يقلل التلوث الهوائي ويساهم في تحسين جودة الهواء في المدن.

- حوافز ومزايا حكومية

تقدم الحكومات حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، تخفيض رسوم التسجيل، ومساحات ركن مجانية، لتشجيع تبني المركبات الكهربائية وزيادة انتشارها.

موضوع