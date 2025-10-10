قصف وإطلاق نار ومقتل ضابط.. خروقات إسرائيلية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / صوتت الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، بأغلبية على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل أسرى.

وعارض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى جانب الوزيرين عميحاي إلياهو، وأوريت ستروك.

ورغم أن التصويت يعني بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أكدت قناة 12 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالانسحاب من المناطق المحددة في قطاع غزة.

فيما ذكرت إذاعة كان العبرية، أن المفاوضات لا زالت مستمرة بوجود فريق فني في شرم الشيخ المصرية بشأن أسماء الأسرى الفلسطينيين.

وميدانيًا، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أهدافًا مخلاة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وكذلك في جنوب وشمال المدينة.

كما قصفت مناطق في شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة في بعض المناطق.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط احتياط برصاص قناص من حماس بعد ظهر أمس في محيط مخيم الشاطئ.