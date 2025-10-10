قصف وإطلاق نار ومقتل ضابط.. خروقات إسرائيلية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة

قصف وإطلاق نار ومقتل ضابط.. خروقات إسرائيلية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة
وعارض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى جانب الوزيرين عميحاي إلياهو، وأوريت ستروك.
ورغم أن التصويت يعني بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أكدت قناة 12 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالانسحاب من المناطق المحددة في قطاع غزة.
فيما ذكرت إذاعة كان العبرية، أن المفاوضات لا زالت مستمرة بوجود فريق فني في شرم الشيخ المصرية بشأن أسماء الأسرى الفلسطينيين.
وميدانيًا، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أهدافًا مخلاة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وكذلك في جنوب وشمال المدينة.
كما قصفت مناطق في شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة في بعض المناطق.
وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط احتياط برصاص قناص من حماس بعد ظهر أمس في محيط مخيم الشاطئ.
