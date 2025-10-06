  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
11 ألف اختبار للأغذية والمشروبات

11 ألف اختبار للأغذية والمشروبات

2025-10-06 11:24:55
(MENAFN- Al Watan) تواصل أمانة منطقة تبوك، ممثلة في مختبر سلامة الغذاء بوكالة الخدمات، جهودها الرقابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي، لحماية المستهلكين وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق والمنشآت التجارية. وأوضحت الأمانة أن المختبر نفّذ 1282 زيارة ميدانية، تم خلالها إجراء 11.677 اختبارًا، شملت زيوت القلي، واللحوم الطازجة، والأسماك، واختبار حرارة بالغرس، واختبار حرارة بالأشعة، فضلًا عن إجراء 892 تحليلًا ميكروبيولوجيًا وكيميائيًا، وذلك ضمن أعمال المتابعة اليومية لضبط جودة الأغذية.
كما أسفرت الزيارات الميدانية عن ضبط وإتلاف ما يزيد عن 2054 كيلوجرامًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك. وأكدت الأمانة أن هذه الجهود تأتي ضمن خططها لرفع كفاءة الرقابة على الأغذية وتحسين مستوى السلامة الغذائية في المنطقة.

MENAFN06102025000089011017ID1110159281

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث