11 ألف اختبار للأغذية والمشروبات

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
11 ألف اختبار للأغذية والمشروبات
(MENAFN- Al Watan) تواصل أمانة منطقة تبوك، ممثلة في مختبر سلامة الغذاء بوكالة الخدمات، جهودها الرقابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي، لحماية المستهلكين وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق والمنشآت التجارية. وأوضحت الأمانة أن المختبر نفّذ 1282 زيارة ميدانية، تم خلالها إجراء 11.677 اختبارًا، شملت زيوت القلي، واللحوم الطازجة، والأسماك، واختبار حرارة بالغرس، واختبار حرارة بالأشعة، فضلًا عن إجراء 892 تحليلًا ميكروبيولوجيًا وكيميائيًا، وذلك ضمن أعمال المتابعة اليومية لضبط جودة الأغذية.
كما أسفرت الزيارات الميدانية عن ضبط وإتلاف ما يزيد عن 2054 كيلوجرامًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك. وأكدت الأمانة أن هذه الجهود تأتي ضمن خططها لرفع كفاءة الرقابة على الأغذية وتحسين مستوى السلامة الغذائية في المنطقة.
كما أسفرت الزيارات الميدانية عن ضبط وإتلاف ما يزيد عن 2054 كيلوجرامًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك. وأكدت الأمانة أن هذه الجهود تأتي ضمن خططها لرفع كفاءة الرقابة على الأغذية وتحسين مستوى السلامة الغذائية في المنطقة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بطارية خارقة تدوم 5000 ساعة وتحافظ على 91% من سعتها بعد ألف دورة...
ترامب: حماس ستواجه الإبادة إذا قررت البقاء في السلطة...
الشباب السعودي يعيدون تشكيل مستقبل الاتصال في المملكة ويعتمدون تقنية e...
28 لاعبًا بقائمة منتخب الإمارات استعدادًا للملحق الآسيوي...
نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قي...