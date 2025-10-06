  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
آر أند بي تواصل توسعها بافتتاح المتجر رقم 165

2025-10-06 06:08:35
(MENAFN- Asdaf News) تواصل علامة آر آند بي توسعها السريع في المملكة العربية السعودية بإفتتاح ثلاثة متاجر جديدة متتالية مؤخراً. حيث أصبح بإمكان المتسوقين الاستمتاع بمزيجنا المميز من الأسلوب العصري والموضة العصرية بأسعار في متناول الجميع في مجمع الظهران، تلاه افتتاح مميز في الرياض جاليري، وأخيراً في النخيل مول – الرياض، ليكون هذا الافتتاح هو المتجر رقم 165 للعلامة في منطقة الشرق الأوسط والهند.

يمتد المتجر الجديد في النخيل مول على مساحة تزيد عن 2,500 متر مربع، ليكون واحداً من أكبر الفروع في المملكة. وقد صُمم بديكور عصري يوفر تجربة تسوق مريحة وملهمة داخل أحد أبرز وجهات التسوق في الرياض. ويمكن للعملاء استكشاف المجموعات الكاملة من أزياء الرجال والنساء والأطفال، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من الأحذية والإكسسوارات ومنتجات المنزل، تحت سقف واحد.

تعكس هذه الافتتاحات التزام علامة آر آند بي بتقديم قيمة رائعة وموضة عصرية تلبي تطلعات الجميع، بينما تواصل المضي قدماً نحو تحقيق الهدف بالوصول إلى 250 متجراً في المنطقة.

