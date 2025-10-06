آر أند بي تواصل توسعها بافتتاح المتجر رقم 165

آر أند بي تواصل توسعها بافتتاح المتجر رقم 165
يمتد المتجر الجديد في النخيل مول على مساحة تزيد عن 2,500 متر مربع، ليكون واحداً من أكبر الفروع في المملكة. وقد صُمم بديكور عصري يوفر تجربة تسوق مريحة وملهمة داخل أحد أبرز وجهات التسوق في الرياض. ويمكن للعملاء استكشاف المجموعات الكاملة من أزياء الرجال والنساء والأطفال، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من الأحذية والإكسسوارات ومنتجات المنزل، تحت سقف واحد.
تعكس هذه الافتتاحات التزام علامة آر آند بي بتقديم قيمة رائعة وموضة عصرية تلبي تطلعات الجميع، بينما تواصل المضي قدماً نحو تحقيق الهدف بالوصول إلى 250 متجراً في المنطقة.الوسوم#newstoreopening #randbfashion #loveitwear KSA#
