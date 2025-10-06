  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
يكبرها بـ13 عاما.. ما حقيقة ارتباط حسام حبيب وشيراز اللبنانية ؟

2025-10-06 06:05:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تصدر الفنان المصري حسام حبيب منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور وأخبار تربطه بالفنانة اللبنانية شيراز، ما أثار تكهنات حول علاقة عاطفية تجمعهما.


ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من حبيب، أكدت مصادر مقربة أن العلاقة تقتصر على صداقة فنية، وأن ظهورهما معاً جاء في سياق التحضير لديو غنائي جديد.


في المقابل، أشار البعض إلى أن أسلوب حبيب في التعامل قد يوحي بطابع رومانسي، ما يفتح باب الشائعات حول علاقاته.


تأجيل ألبومه بسبب وعكة صحية
من جهة أخرى، كشف حبيب أنه تعرض لكسر في الساق ومشكلة في وتر "أخيل"، ما تسبب في تأجيل طرح ألبومه الجديد، مؤكدًا أنه بات في مراحله النهائية وسيُطرح قريبًا.

