توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الأردنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الأردنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقّعت القوات المسلحة الأردنية، الاثنين، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة.
ووقّع المذكرة عن القوات المسلحة مدير التزويد اللوجستي، وعن البرنامج الممثلة المقيمة في الأردن، رندة أبو الحُسن.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل مشترك لتبني ممارسات الاستدامة البيئية داخل المؤسسات العسكرية، من خلال تطوير قدرات مركز تفكيك الذخائر للتعامل مع المخلفات العسكرية بطرق آمنة وصديقة للبيئة، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها.
وأكد مدير التزويد اللوجستي أن توقيع المذكرة يأتي انسجامًا مع توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في تبني مفاهيم التنمية المستدامة، ودعم الجهود الوطنية لحماية البيئة، مشيرًا إلى دور القوات المسلحة في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الملوثات.
من جانبها، ثمّنت الممثلة المقيمة للبرنامج التعاون مع القوات المسلحة الأردنية، مؤكدةً أن الشراكة تمثل نموذجًا في دمج البعد البيئي ضمن العمل المؤسسي والعسكري، مشيرةً إلى أن البرنامج سيواصل تقديم الدعم الفني واللوجستي لتطوير المشاريع المشتركة.
وتُترجم المذكرة حرص القوات المسلحة الأردنية على توسيع شراكاتها مع المنظمات الدولية، واستثمار إمكاناتها الوطنية في دعم الجهود البيئية والتنموية، انسجامًا مع توجيهات القيادة الهاشمية لتعزيز التعاون الدولي بما يخدم المصلحة الوطنية.
حضر توقيع المذكرة عدد من ضباط القوات المسلحة.
