توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الأردنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

2025-10-06 06:05:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقّعت القوات المسلحة الأردنية، الاثنين، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة.
ووقّع المذكرة عن القوات المسلحة مدير التزويد اللوجستي، وعن البرنامج الممثلة المقيمة في الأردن، رندة أبو الحُسن.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل مشترك لتبني ممارسات الاستدامة البيئية داخل المؤسسات العسكرية، من خلال تطوير قدرات مركز تفكيك الذخائر للتعامل مع المخلفات العسكرية بطرق آمنة وصديقة للبيئة، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها.
وأكد مدير التزويد اللوجستي أن توقيع المذكرة يأتي انسجامًا مع توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في تبني مفاهيم التنمية المستدامة، ودعم الجهود الوطنية لحماية البيئة، مشيرًا إلى دور القوات المسلحة في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الملوثات.
من جانبها، ثمّنت الممثلة المقيمة للبرنامج التعاون مع القوات المسلحة الأردنية، مؤكدةً أن الشراكة تمثل نموذجًا في دمج البعد البيئي ضمن العمل المؤسسي والعسكري، مشيرةً إلى أن البرنامج سيواصل تقديم الدعم الفني واللوجستي لتطوير المشاريع المشتركة.
وتُترجم المذكرة حرص القوات المسلحة الأردنية على توسيع شراكاتها مع المنظمات الدولية، واستثمار إمكاناتها الوطنية في دعم الجهود البيئية والتنموية، انسجامًا مع توجيهات القيادة الهاشمية لتعزيز التعاون الدولي بما يخدم المصلحة الوطنية.
حضر توقيع المذكرة عدد من ضباط القوات المسلحة.

