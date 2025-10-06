403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
4 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مدينة غزة وخان يونس
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، الاثنين، بعد قصف الاحتلال مدينة غزة، ومنتظري المساعدات جنوب خان يونس.
وأفادت المصادر الطبية في القطاع، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال حيّ تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال جنوب المدينة.
واستُشهد فلسطينيان وأُصيب عدد آخر، بعد إطلاق جيش الاحتلال الرصاص على عدد من منتظري المساعدات جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفادت المصادر الطبية في القطاع، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال حيّ تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال جنوب المدينة.
واستُشهد فلسطينيان وأُصيب عدد آخر، بعد إطلاق جيش الاحتلال الرصاص على عدد من منتظري المساعدات جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
صاحب السمو يستقبل وزير الصحة والفريق الطبي الذي حقق رقما قياسيا جديدا ...
نوبل الطب لأميركيين وياباني عن أبحاثهم حول كيفية تحكم الجسم بالجهاز ...
طريقة قفل ملفك الشخصى على فيسبوك عبر الموبايل والويب...
انهيار اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية...
عباقرة غيروا العالم.. خمسة إنجازات علمية لم تحصد جائزة نوبل بعد...
الاحتلال يقتحم نابلس ويداهم محال تجارية...