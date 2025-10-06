  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
4 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مدينة غزة وخان يونس

2025-10-06 06:05:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، الاثنين، بعد قصف الاحتلال مدينة غزة، ومنتظري المساعدات جنوب خان يونس.
وأفادت المصادر الطبية في القطاع، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال حيّ تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال جنوب المدينة.
واستُشهد فلسطينيان وأُصيب عدد آخر، بعد إطلاق جيش الاحتلال الرصاص على عدد من منتظري المساعدات جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

MENAFN06102025000208011052ID1110155050

