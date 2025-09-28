403
الريال الإيراني يشهد تراجعًا حادًا بعد عودة عقوبات الأمم المتحدة
(MENAFN) هبط سعر الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي صباح الأحد، بالتزامن مع دخول عقوبات الأمم المتحدة على طهران حيّز التنفيذ من جديد، وفق ما أوردته مواقع متخصصة في تتبع حركة العملات.
وحوالي الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء غير الرسمية نحو 1.12 مليون ريال، بحسب ما أفاد به موقعي بونباست وألان تشاند، وهما من المصادر المرجعية لمراقبة أسعار الصرف في إيران.
ويأتي هذا التراجع الحاد بعد أيام من تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا لآلية "الزناد"، التي مهدت لإعادة فرض العقوبات. وكانت قيمة الدولار حينها تتجاوز بالكاد حاجز المليون ريال.
وفي أول رد رسمي، أعربت طهران الأحد عن رفضها القاطع للعقوبات، التي أعيد فرضها بعد عقد من رفعها، في أعقاب فشل المحادثات النووية بين إيران والقوى الغربية.
العقوبات الجديدة، التي تشمل حظر التعاملات المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، دخلت حيز التنفيذ تلقائياً عند الساعة الثامنة مساء السبت بتوقيت نيويورك، وسط تأكيدات غربية بأن الإجراءات لا تعني "نهاية الدبلوماسية".
ويُتوقع أن يكون للعقوبات تأثير اقتصادي واسع، في وقت تتزايد فيه التوترات مع الغرب، الذي تتهم عواصمه، إلى جانب إسرائيل، إيران بالسعي لتطوير سلاح نووي.
غير أن طهران تصر على موقفها، مؤكدة أنها لا تسعى لامتلاك قنبلة ذرية، وقالت مراراً إن "برنامجها النووي مخصص حصراً لأغراض مدنية وسلمية".
