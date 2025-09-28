403
حماس تنفي تلقي أي مقتراحات سلام جديدة
(MENAFN) نفت حركة حماس، اليوم الأحد، تلقيها أي مبادرات أو مقترحات جديدة من الجهات الوسيطة، مؤكدة انفتاحها على دراسة أي خطة قد تُطرح عليها مستقبلًا "بكل إيجابية ومسؤولية".
وجاء في بيان رسمي أصدرته الحركة أن الاتصالات المتعلقة بالمفاوضات توقفت منذ محاولة الاغتيال التي استهدفت عدداً من قياداتها في العاصمة القطرية الدوحة، في التاسع من سبتمبر الجاري، والتي حملت فيها إسرائيل المسؤولية.
وكانت حماس قد ردّت، يوم أمس السبت، على تقرير نشرته إحدى الصحف الإسرائيلية، نفت فيه علمها بأي خطة تتعلق بمبادرة السلام التي يُزعم أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تقدمت بها بخصوص غزة.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن مصادر مطلعة أفادت بأن حماس أعطت موافقة مبدئية على صفقة تشمل الإفراج عن جميع الإسرائيليين المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع.
وأضاف التقرير أن بنود المقترح تضمنت أيضاً إنهاء سيطرة الحركة على غزة، مع تعهد إسرائيلي بعدم ضم الإقليم أو تهجير سكانه.
في المقابل، صرّح مسؤول في حماس لوكالة أنباء، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه: "إن الحركة لم تُعرض عليها أي خطة".
