الأرجنتين تلغي زيارة نتينياهو
(MENAFN) أفادت التقارير بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يشارك حاليًا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كان يخطط للقيام بزيارة رسمية إلى الأرجنتين، إلا أن الزيارة أُلغيّت بطلب من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.
ورغم أن ميلي يُعرف بأنه من أبرز القادة الداعمين لإسرائيل، فضّل في هذه المرحلة عدم استقبال نتنياهو، خشية أن تؤثر الزيارة سلبًا على وضعه السياسي الداخلي، لا سيما مع اقتراب الانتخابات البرلمانية وتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.
وأكدت مصادر رسمية في بوينس آيرس أن القرار لا يستهدف نتنياهو أو إسرائيل تحديدًا، بل يأتي ضمن قيود عامة على استقبال الزعماء الأجانب في هذه الفترة الحساسة.
وأشارت التقارير إلى أن نتنياهو التقى ميلي بالفعل على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، حيث قال إنه ممتن لـ"دعمه الثابت لإسرائيل واليهود"، كما ناقشا إمكانات توسيع التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
