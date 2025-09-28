  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
حماس تؤكد على أنها لم تتلق مقترحان بشأن وقف إطلاق النار

2025-09-28 08:32:39
(MENAFN) أعلنت حركة "حماس" يوم الأحد أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة متوقفة منذ محاولة اغتيال فاشلة استهدفت قادة بالحركة في الدوحة يوم 9 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي مقترحات جديدة في هذا الإطار.

وقالت الحركة في بيان: "تؤكد حماس أنها لم تستلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة".

وأضاف البيان: "المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن في 9 سبتمبر الجاري هجومًا جويًا على وفد "حماس" التفاوضي في الدوحة، أثناء مناقشته مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بغزة، وهو ما أدانته قطر وأكدت حقها في الرد على هذا العدوان.

