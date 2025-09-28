403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
حماس تؤكد على أنها لم تتلق مقترحان بشأن وقف إطلاق النار
(MENAFN) أعلنت حركة "حماس" يوم الأحد أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة متوقفة منذ محاولة اغتيال فاشلة استهدفت قادة بالحركة في الدوحة يوم 9 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي مقترحات جديدة في هذا الإطار.
وقالت الحركة في بيان: "تؤكد حماس أنها لم تستلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة".
وأضاف البيان: "المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن في 9 سبتمبر الجاري هجومًا جويًا على وفد "حماس" التفاوضي في الدوحة، أثناء مناقشته مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بغزة، وهو ما أدانته قطر وأكدت حقها في الرد على هذا العدوان.
وقالت الحركة في بيان: "تؤكد حماس أنها لم تستلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة".
وأضاف البيان: "المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن في 9 سبتمبر الجاري هجومًا جويًا على وفد "حماس" التفاوضي في الدوحة، أثناء مناقشته مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بغزة، وهو ما أدانته قطر وأكدت حقها في الرد على هذا العدوان.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بالفيديو .. حارس سما السرحان يرفض تبديله امام الفيصلي...
اليونسكو تهنئ بانضمام محميتي عجلون واليرموك إلى شبكة محميات المحيط ا...
صندوق التقاعد الدانماركي يتخلى عن استثمارات في إسرائيل...