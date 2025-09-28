خطوات بسيطة لعروس متألقة في يوم الزفاف

خطوات بسيطة لعروس متألقة في يوم الزفاف
💍 خطوات مهمة للاستعداد لحفل الزفاف
🧘♀️ 1. التأمل اليومي لتخفيف التوتر
خصصي وقتًا للتأمل أو اليوجا أو الكتابة اليومية.
يساعد على تقليل التوتر الناتج عن تجهيزات الزفاف.
🏃♀️ 2. الحفاظ على رشاقة الجسم
لا حاجة لتغيير شكلك، لكن يمكنكِ السعي للظهور بأفضل نسخة منكِ.
اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا ومناسبًا لجسمك.
🥑 3. العناية بالبشرة من خلال الطعام
تناولي أطعمة غنية بـ:
الدهون الصحية (أفوكادو، مكسرات، سمك)
فيتامين C (فواكه حمضية، فلفل أحمر)
مضادات الأكسدة (توت، سبانخ، شاي أخضر)
☀️ 4. الابتعاد عن الشمس
تجنبي التعرض الطويل للشمس قبل الزفاف.
استخدمي واقي شمس مناسب + شرب الماء بكثرة.
🧖♀️ 5. تنظيف البشرة بعمق
ابدئي بجلسات تنظيف البشرة قبل الزفاف بأسابيع.
استخدمي ماسكات طبيعية وغسول يناسب نوع بشرتك.
يُفضل زيارة مركز تجميل متخصص.
اليوم السابع
