خطوات بسيطة لعروس متألقة في يوم الزفاف

2025-09-28 08:08:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التحضير ليوم الزفاف لا يقتصر فقط على ترتيبات الحفل والفستان، بل يبدأ من الاهتمام بنفسك من الداخل والخارج. فكل عروس تستحق أن تشعر بالراحة، والثقة، والتألق في أهم يوم في حياتها. إليك مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعدك على الاستعداد لهذا اليوم الكبير، بهدوء وثقة وجمال.

💍 خطوات مهمة للاستعداد لحفل الزفاف
🧘‍♀️ 1. التأمل اليومي لتخفيف التوتر
خصصي وقتًا للتأمل أو اليوجا أو الكتابة اليومية.
يساعد على تقليل التوتر الناتج عن تجهيزات الزفاف.
🏃‍♀️ 2. الحفاظ على رشاقة الجسم
لا حاجة لتغيير شكلك، لكن يمكنكِ السعي للظهور بأفضل نسخة منكِ.
اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا ومناسبًا لجسمك.
🥑 3. العناية بالبشرة من خلال الطعام
تناولي أطعمة غنية بـ:
الدهون الصحية (أفوكادو، مكسرات، سمك)
فيتامين C (فواكه حمضية، فلفل أحمر)
مضادات الأكسدة (توت، سبانخ، شاي أخضر)
☀️ 4. الابتعاد عن الشمس
تجنبي التعرض الطويل للشمس قبل الزفاف.
استخدمي واقي شمس مناسب + شرب الماء بكثرة.
🧖‍♀️ 5. تنظيف البشرة بعمق
ابدئي بجلسات تنظيف البشرة قبل الزفاف بأسابيع.
استخدمي ماسكات طبيعية وغسول يناسب نوع بشرتك.
يُفضل زيارة مركز تجميل متخصص.

اليوم السابع

