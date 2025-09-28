تفاصيل مزاد الارقام المميزة في مزاد حصري للعام الحالي - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الامن العام عن تنظيم أول مزاد علني خيري على لوحات أرقام المركبات الأكثر تميزاً في الأردن حيث سيُخصص ريعه كاملاً لدعم صندوق الطالب الجامعي، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وبيّنت أن المزاد سيُعقد يوم غداً الاثنين حيث سيُطرح للبيع 19 رقماً مميزاً من فئات مختلفة،ما يجعل المزاد فرصة فريدة للراغبين باقتناء الأرقام المميزة.

واشارت أن هذا المزاد سيكون الوحيد خلال العام الجاري، مؤكدة أن المزاد سيجري بطريقة وجاهية علنية.