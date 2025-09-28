  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
قماش التويد يتصدر صيحات خريف وشتاء 2025

2025-09-28 08:07:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يواصل قماش التويد حضوره اللافت في عالم الموضة، ليكون من أبرز خامات خريف وشتاء 2025، بفضل مظهره الراقي وملمسه الدافئ الذي يناسب الأجواء الباردة. ورغم بساطة بعض التصاميم، إلا أن التويد يمنحها لمسة من الفخامة الكلاسيكية التي لا تغيب عن منصات عروض الأزياء العالمية.


ويُشبه التويد في تكوينه قماش التريكو، لكنه يتميز بغرز دقيقة ومتقاربة تمنحه مظهراً أكثر صلابة وأناقة، مما يجعله خياراً مثالياً لإطلالات العمل والمناسبات الراقية على حد سواء.


أبرز تصاميم التويد لموسم 2025:
بليزر باللون البيج:
اللون البيج من الألوان الأساسية التي تتصدر موضة 2025، وقد يستمر بقوة حتى شتاء 2026. ويعد البليزر المصنوع من التويد البيج خياراً مثالياً للإطلالات الصباحية، خاصة عند تنسيقه مع بنطال جينز فاتح لإطلالة تجمع بين الرسمية والعصرية.
التصميم الكلاسيكي بالأبيض والأسود:
يعكس البليزر الطويل المصنوع من تويد الكاروهات باللونين الأبيض والأسود لمسة من الأناقة الراقية. ويمكن تنسيقه مع بنطال جلد أسود وحقيبة صغيرة من نفس اللون، ليمنح المرأة إطلالة قوية ومميزة.
سيت من قطعتين:
من التصاميم العملية والأنثوية التي برزت بقوة هذا الموسم، تأتي أطقم التويد المكونة من جاكيت قصير وتنورة أو بنطال من نفس القماش، لتناسب المناسبات المهمة أو حتى حفلات الخطوبة البسيطة.
جاكيت بلون البيبي بلو:
اللون البيبي بلو يفرض نفسه كلون رائج في عام 2025، وخاصة في الجواكيت التويد القصيرة. وينصح بتنسيقه مع بنطال بيزيك وتيشيرت أبيض لإطلالة صباحية مبهجة ومليئة بالحيوية.
قماش التويد يعود كل عام بأفكار جديدة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، ليمنح المرأة أناقة دافئة تناسب كل الأوقات والمناسبات. فلا تترددي في إضافته إلى خزانتك هذا الموسم.

