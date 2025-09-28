الفرجات يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الفرجات يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني ضيف الله سليمان الفرجات، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه.
ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة 9 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته.
وحضر أداء القسم وزير النقل الدكتور نضال القطامين ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بالفيديو .. حارس سما السرحان يرفض تبديله امام الفيصلي...
اليونسكو تهنئ بانضمام محميتي عجلون واليرموك إلى شبكة محميات المحيط ا...
صندوق التقاعد الدانماركي يتخلى عن استثمارات في إسرائيل...