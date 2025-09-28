  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الفرجات يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

2025-09-28 08:07:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني ضيف الله سليمان الفرجات، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه.


ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة 9 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته.


وحضر أداء القسم وزير النقل الدكتور نضال القطامين ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.

