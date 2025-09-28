  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وداعًا للفوضى الرقمية... الذكاء الاصطناعي يرتب الصور في ويندوز 11

وداعًا للفوضى الرقمية... الذكاء الاصطناعي يرتب الصور في ويندوز 11

2025-09-28 08:07:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأت مايكروسوفت اختبار ميزة جديدة في تطبيق Photos على ويندوز 11، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصنيف الصور تلقائيًا إلى مجلدات مثل: إيصالات، لقطات شاشة، وثائق، وملاحظات.


الميزة تتعرف على الصور بناءً على محتواها البصري، وليس فقط النص، وتُعرض التصنيفات الجديدة داخل قسم "Categories" لتسهيل الوصول.


الميزة قيد التجربة حاليًا ضمن نسخة Windows 11 Insiders، ومن المتوقع طرحها قريبًا لجميع المستخدمين. ورغم فوائدها، أبدى البعض مخاوف بشأن خصوصية الصور الحساسة، بانتظار توضيحات من الشركة.

ارم نيوز

MENAFN28092025000208011052ID1110120993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث