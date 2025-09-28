  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مستخدمو آيفون يشتكون من ضعف البطارية بعد Ios 26.. وأبل توضح السبب

مستخدمو آيفون يشتكون من ضعف البطارية بعد Ios 26.. وأبل توضح السبب

2025-09-28 08:07:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لاحظ مستخدمو آيفون تراجعًا في أداء البطارية بعد تحديث iOS 26، وهو أمر أكّدته أبل واعتبرته طبيعيًا، موضحة أن النظام يحتاج وقتًا لإتمام عمليات خلفية مثل فهرسة الملفات وتحديث التطبيقات.
كما أوضحت الشركة أن بعض الميزات الجديدة قد تؤثر مؤقتًا على البطارية، لكنها تعمل على تحسين الأداء عبر تحديثات لاحقة.
من جهة أخرى، قدم iOS 26 أدوات ذكية لتحسين عمر البطارية، أبرزها:
ميزة الطاقة التكيفية (Adaptive Power): تقلل من استهلاك الطاقة عبر تقنيات ذكية مثل تعتيم الشاشة وتفعيل وضع حفظ الطاقة تلقائيًا.
خاصية تقدير وقت الشحن حتى 80%: تساعد في التخطيط لشحن سريع خلال اليوم.
في النهاية، رغم الانتقادات، يرى كثيرون أن النظام الجديد يمثّل السبب والحل لمشكلة البطارية، إذ يسبب ضغطًا مؤقتًا لكنه يقدم أدوات إدارة طاقة أكثر كفاءة على المدى الطويل.

ارم نيوز

MENAFN28092025000208011052ID1110120992

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث