مستخدمو آيفون يشتكون من ضعف البطارية بعد Ios 26.. وأبل توضح السبب

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مستخدمو آيفون يشتكون من ضعف البطارية بعد Ios 26.. وأبل توضح السبب
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لاحظ مستخدمو آيفون تراجعًا في أداء البطارية بعد تحديث iOS 26، وهو أمر أكّدته أبل واعتبرته طبيعيًا، موضحة أن النظام يحتاج وقتًا لإتمام عمليات خلفية مثل فهرسة الملفات وتحديث التطبيقات.
كما أوضحت الشركة أن بعض الميزات الجديدة قد تؤثر مؤقتًا على البطارية، لكنها تعمل على تحسين الأداء عبر تحديثات لاحقة.
من جهة أخرى، قدم iOS 26 أدوات ذكية لتحسين عمر البطارية، أبرزها:
ميزة الطاقة التكيفية (Adaptive Power): تقلل من استهلاك الطاقة عبر تقنيات ذكية مثل تعتيم الشاشة وتفعيل وضع حفظ الطاقة تلقائيًا.
خاصية تقدير وقت الشحن حتى 80%: تساعد في التخطيط لشحن سريع خلال اليوم.
في النهاية، رغم الانتقادات، يرى كثيرون أن النظام الجديد يمثّل السبب والحل لمشكلة البطارية، إذ يسبب ضغطًا مؤقتًا لكنه يقدم أدوات إدارة طاقة أكثر كفاءة على المدى الطويل.
كما أوضحت الشركة أن بعض الميزات الجديدة قد تؤثر مؤقتًا على البطارية، لكنها تعمل على تحسين الأداء عبر تحديثات لاحقة.
من جهة أخرى، قدم iOS 26 أدوات ذكية لتحسين عمر البطارية، أبرزها:
ميزة الطاقة التكيفية (Adaptive Power): تقلل من استهلاك الطاقة عبر تقنيات ذكية مثل تعتيم الشاشة وتفعيل وضع حفظ الطاقة تلقائيًا.
خاصية تقدير وقت الشحن حتى 80%: تساعد في التخطيط لشحن سريع خلال اليوم.
في النهاية، رغم الانتقادات، يرى كثيرون أن النظام الجديد يمثّل السبب والحل لمشكلة البطارية، إذ يسبب ضغطًا مؤقتًا لكنه يقدم أدوات إدارة طاقة أكثر كفاءة على المدى الطويل.
ارم نيوز
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بالفيديو .. حارس سما السرحان يرفض تبديله امام الفيصلي...
اليونسكو تهنئ بانضمام محميتي عجلون واليرموك إلى شبكة محميات المحيط ا...
صندوق التقاعد الدانماركي يتخلى عن استثمارات في إسرائيل...