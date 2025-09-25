إسرائيل تريد تقييد حركة محمود عباس

خبرني - كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية لدى الاحتلال أوصوا بفرض حزمة من العقوبات على قيادة السلطة الفلسطينية، ردًا على موجة الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين.

وتستهدف التوصيات بشكل مباشر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ومسؤولين آخرين، مما يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة تل أبيب تجاه التحركات الدبلوماسية الفلسطينية الناجحة على الساحة الدولية.

طبيعة العقوبات المقترحة

وفقًا للتسريبات التي أوردتها الإذاعة، فإن التوصيات الأمنية المرفوعة للمستوى السياسي في تل أبيب تتضمن إجراءات عقابية محددة ومؤثرة، من أبرزها:

تقييد حركة كبار المسؤولين: فرض قيود مشددة على حركة وتنقل قيادات السلطة الفلسطينية عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين)، الذي يعد المنفذ الوحيد لهم إلى العالم الخارجي.

استهداف المصالح: العمل على استهداف المصالح الشخصية والمالية للمسؤولين الفلسطينيين المستهدفين.

وتعتبر هذه الإجراءات، في حال إقرارها من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، محاولة للضغط المباشر على صُناع القرار في السلطة الفلسطينية وثنيهم عن مواصلة جهودهم الدبلوماسية.

سياق التحرك: موجة الاعترافات الدولية

يأتي هذا التحرك كرد فعل مباشر على النجاح الدبلوماسي الفلسطيني المتمثل في إعلان عدد من الدول الأوروبية اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

وتنظر تل أبيب إلى هذه الاعترافات على أنها خطوات أحادية الجانب تضر بمسار المفاوضات من وجهة نظرها، وتسعى من خلال هذه التهديدات إلى فرض ثمن باهظ على القيادة الفلسطينية مقابل نجاحاتها السياسية.

ومن المتوقع أن تثير هذه التوصيات، في حال تطبيقها، ردود فعل فلسطينية غاضبة، بالإضافة إلى انتقادات دولية محتملة، خاصة من الدول التي اعترفت مؤخرًا بفلسطين.