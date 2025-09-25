ميركل: سياسة اللاجئين ليست السبب الوحيد لصعود حزب البديل من أجل ألمانيا

MENAFN - Al-Bayan) ترى المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أن سياستها تجاه اللاجئين هي أحد الأسباب لصعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، ولكنها ليست السبب الوحيد.

وقالت ميركل في تصريحات للمدونة الصوتية لمجلة "دير شبيجل" الألمانية (حوار قمة)، والتي سُجِّلَت مساء أمس الأربعاء في برلين: "عندما تركت منصبي، كان حزب البديل من أجل ألمانيا يحظى بتأييد 11 أو 12%". وأوضحت الزعيمة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي أن هذا يعني أن جزءا من المكاسب كان مرتبطا بسياسة اللاجئين، وأضافت: "لكن لا بد من وجود أسباب أخرى". ولم تُحدد ميركل هذه الأسباب من وجهة نظرها.

يُذكر أنه عندما سهّلت ميركل بصفتها مستشارة في عام 2015 استقبال مئات الآلاف من اللاجئين في ألمانيا، لم يكن حزب البديل من أجل ألمانيا ممثلا في البرلمان الاتحادي (بوندستاج). وفي نهاية ولايتها، حصل الحزب على 3ر10%من الأصوات في الانتخابات العامة لعام 2021. واليوم يحصل الحزب في استطلاعات الرأي على نسبة تتراوح بين 24 و27%، ليحل محل التحالف المسيحي كأقوى حزب في ألمانيا، وفقا لبعض معاهد استطلاع الرأي.

وأبدت ميركل تحفظها بشأن دعوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا، وقالت: "أنا لست محامية، لكني أركز على السؤال: ما الذي يمكنني فعله لمساعدة الديمقراطيين على التفاعل مع بعضهم البعض، ومعالجة المشكلات المطروحة، بحيث يكون لحزب البديل من أجل ألمانيا أقل الفرص الممكنة".