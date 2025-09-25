فرقاطة إيطالية لإنقاذ أسطول الصمود العالمي بعد الهجوم

MENAFN - Al-Bayan) أدانت إيطاليا الهجوم على أسطول "الصمود العالمي" الذي يحمل مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إن إيطاليا قامت بتجهيز فرقاطة بحرية لتكون جاهزة لعمليات إنقاذ محتملة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن كروسيتو قوله إن فرقاطة البحرية الإيطالية "فاسان" التي كانت تبحر شمال جزيرة كريت، "تتوجه بالفعل نحو المنطقة للقيام بعمليات إنقاذ محتملة". وأشار إلى أن إيطاليا أبلغت إسرائيل بالقرار.

وتابع كروسيتو: "في أي ديمقراطية، يجب أيضا حماية المظاهرات وأشكال الاحتجاج عندما يتم تنفيذها وفقا للقانون الدولي ودون اللجوء إلى العنف".

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أيضا عن إرسال سفينة تحسبا لأي حاجة قد تنشأ لدى الأسطول للمساعدة. وأوضح أن زورق دوريات للمياه المفتوحة من المقرر أن يغادر من كارتاخينا اليوم الخميس للانضمام إلى الأسطول.

وطالبت إيطاليا إسرائيل باحترام حقوق النشطاء الإيطاليين المشاركين في الأسطول. وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني للمشرعين في وقت سابق من هذا الشهر إنه اتصل شخصيا بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حول القضية.

وقال تاجاني في ذلك الوقت إن 58 إيطاليا يشاركون في الأسطول، من بينهم بعض المشرعين.

كما حذر الاتحاد الأوروبي من أي استخدام للقوة.

وقالت إيفا هيرنسيروفا، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "يجب احترام حرية الملاحة بموجب القانون الدولي... لذلك لا يجب أن تكون هناك هجمات، أو هجمات بطائرات مسيرات، أو عمليات سيطرة. أي استخدام للقوة ضد الأسطول غير مقبول. نحن نحترم الالتزام الإنساني للناس الذين على متن الأسطول".

وقال منظمو أسطول "الصمود العالمي" الداعم للفلسطينيين في غزة، والهادف إلى إيصال مساعدات إلى القطاع، إن إسرائيل هاجمتهم باستخدام "قنابل ضوئية وشعلات متفجرة ومواد يُشتبه بأنها كيميائية" أثناء اقترابهم من القطاع المنكوب بالحرب.

وذكرت منظمة "كود بينك" في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت ما لا يقل عن 11 هجوما على أسطول الصمود العالمي أثناء وجوده على بعد 600 ميل بحري (1100 كيلومتر) من غزة".

وأضاف البيان: "إسرائيل تهدد وتبث الرعب في صفوف العاملين الإنسانيين الذين يحملون المساعدات في المياه الدولية. نطالب بضمان مرور آمن للأسطول. اكسروا الحصار المفروض على غزة الآن".

ونشر الأسطول مقطعا مصورا عبر قنواته الإعلامية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، يُظهر ما قال إنها "قنابل صوتية، وهي عبوات متفجرة غير قاتلة تُستخدم عادة من قبل الشرطة أو القوات العسكرية. وصُممت لإرباك الأشخاص مؤقتا من دون إحداث إصابة دائمة، ما يجعلها وسيلة تستعمل في تفريق الحشود أو في عمليات تحرير الرهائن".

وأفاد النشطاء بأن "شعلات متفجرة" و"مواد يشتبه بأنها كيميائية" استخدمت ضد القوارب، إضافة إلى "طائرات مسيرة مجهولة" و"تشويش على الاتصالات".

وقال الأسطول في رسالة عبر منصة تليجرام: "نحن نشهد هذه العمليات النفسية بشكل مباشر الآن، لكننا لن نسمح بترهيبنا.