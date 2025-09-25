إنقاذ 23 عاملاً حوصروا ليومين داخل منجم للذهب في كولومبيا

MENAFN - Al-Bayan) نجحت فرق الإنقاذ الكولومبية الأربعاء في إخراج 23 عاملا سالمين بعدما علقوا طوال يومين على عُمق 80 مترا داخل منجم للذهب انهار في شمال غرب البلاد.

وعلى وقع تصفيق أهاليهم وصيحات الفرح، خرج العمّال الـ23 وقد غطاهم الطين من نفق في منجم "لا ريليكيا" الواقع على بُعد حوالي أربع ساعات من ميديلين (شمال غرب)، ثاني كبرى مدن البلاد.

والعمّال الذين حوصروا تحت الأرض منذ مساء الإثنين على عُمق 80 مترا كانوا طوال هذه الفترة يتلقّون الطعام والماء عبر أنابيب، وقد تمكّنوا من التواصل مع عائلاتهم وفرق الإنقاذ عبر الهاتف.

ووفقا لوكالة التعدين، فقد تمكن سبعة عمّال من الخروج من المنجم المنهار صباح الأربعاء.

وأكدت وكالة التعدين الوطنية على منصة "إكس" أنّ عملية الإنقاذ انتهت بعد "48 ساعة من العمليات المتواصلة".

وتدير هذا المنجم شركة محلية تعمل لصالح شركة "أريس ماينينغ كوربوريشن" الكندية.

وغالبا ما تشهد كولومبيا حوادث منجمية تكون قاتلة في أحيان كثيرة، لا سيّما في حقول الفحم والمناجم غير المرخّص لها، لكنّ هذه الحوادث تكون أقلّ في المناجم التي تديرها شركات متعدّدة الجنسيات.

والعام الماضي، قضى 124 شخصا في حوادث من هذا النوع. وبلغ عدد الضحايا 65 في تموز/يوليو 2025، وفق الوكالة الوطنية للمناجم.