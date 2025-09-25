لغز في أعماق الكوكب.. تغيّر غامض في جاذبية الأرض

MENAFN - Al-Bayan) بين أعماق الأرض، اكتشف العلماء تغيّراً غامضاً في جاذبية كوكبنا لم يُلاحظ عند وقوعه بين عامي 2006 و2008، هذا الحدث، الذي رصدته الأقمار الصناعية بدقة فائقة، يشير إلى حدوث عمليات غير اعتيادية قرب نواة الأرض، قد تكون أثرت على توزيع الكتلة في باطن الكوكب. ويعتقد الباحثون أن التغير قد يكون ناتجاً عن تحركات معقدة للمعادن داخل الوشاح السفلي، وربما يكون له تأثيرات على الحقل المغناطيسي للأرض.

ورصد العلماء انحرافاً طفيفاً ، لكنه قابل للقياس في حقل الجاذبية الأرضية، وهو ما أربكهم لسنوات، وبعد تحليل البيانات الحديثة، تشير الأبحاث إلى أن الانحراف ربما نجم عن عمليات داخلية تقع على آلاف الكيلومترات تحت أقدامنا، عند الحدود بين الوشاح والنواة الخارجية للأرض.

هذه النتائج، التي نُشرت في مجلة Geophysical Research Letters، استندت إلى بيانات الأقمار الصناعية الألمانية‐الأمريكية GRACE، التي تابعت تغيّرات دقيقة في الجاذبية من عام 2002 إلى عام 2017.

لم يُلاحظ التغيّر وقت حدوثه لأنه لم يكن دراماتيكياً، لكن الأقمار الصناعية شعرت به. ورصدت مهمة GRACE تغيّرات طفيفة في المسافة بين القمرين الفضائيين استجابة لتقلبات الجاذبية تحت الأرض.

وقالت إيزابيل بانيت، قائدة فريق الجيوفيزيائيين: "لا بد أن هناك، على الأقل جزئيًا، أصل صلبًا إرضيًا للإشارة”، مشيرة إلى أن السبب قد يكمن في باطن الأرض، وليس في ظواهر سطحية مثل تيارات المحيطات أو ذوبان الجليد."

يعتقد العلماء أن الانتقال في معدن البيروفسكايت (perovskite)، المتواجد بكثرة في الوشاح السفلي للأرض، ربما أدى إلى زيادة الكثافة وتغيير توزيع الكتلة في الصخور المحيطة، ما أحدث التغير المرصود في الجاذبية.

اهتزاز النواة وتأثير محتمل على الحقل المغناطيسي

هذا التغير في الكتلة قد أرسل موجات إجهاد إلى المواد المحيطة، محدثًا تموّجات في النواة الخارجية للكرة الأرضية، قد تصل إلى نحو 10 سنتيمترات. وبما أن النواة الخارجية سائلة، فإن حتى هذه التغيّرات الصغيرة قد تؤثر على انسياب الحديد والنيكل، وهو ما يسهم في توليد الحقل المغناطيسي للأرض، وفقا لـ "dailygalaxy ".

وقالت باربارا رومانوفيتش، عالمة زلازل من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، :" هذه هي المرة الأولى التي نحصل فيها على دليل مقنع لعمليات ديناميكية سريعة في قاعدة الوشاح، وهي سريعة بما يكفي ليُلاحظ تأثيرها خلال نطاق زمني بشري."

تتبّع الجاذبية لفهم أعماق الأرض

تُعتبر بيانات الجاذبية أداة مهمة لفهم أعماق الأرض، لأنها تتيح للعلماء استنتاج ما يحدث في مناطق لا يمكن الوصول إليها مباشرة. مهمة GRACE وخليفتها GRACE‐FO فتحت نافذة جديدة للمراقبة، وربط بيانات الجاذبية مع الملاحظات الزلزالية والمغناطيسية سيساعد في بناء صورة أوضح عن ديناميكيات داخلية الأرض.