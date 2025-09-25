مدارس تخصص 10 دقائق لصلاة الظهر

MENAFN - Al-Bayan) خصصت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم 10 دقائق يومياً لأداء صلاة الظهر موضحة أنها تمثل قيمة أساسية في بناء شخصية الطلبة.

وأشارت إلى أنها تحرص على ترسيخ هذه العادة الحميدة في نفوس الأبناء، بما يعزز الانضباط والالتزام لديهم، ويوطد ارتباطهم بالقيم الدينية التي تمثل عماد التربية السليمة.

وشددت إدارات مدرسية على أهمية تعاون أولياء الأمور في هذا الجانب، من خلال الحرص على غرس قيمة الصلاة لدى أبنائهم ومتابعة التزامهم بأدائها داخل المدرسة خلال وقتها المحدد، وعدم تأجيلها إلى ما بعد العودة إلى المنزل.

ولفتت إلى أن الصلاة عماد الدين وركيزة أساسية في تربية الأبناء على الالتزام، مؤكدة أن المدرسة من جانبها توفر الأجواء والوقت الكافي لأداء هذه العبادة بشكل منتظم، وتحرص على تهيئة البيئة المناسبة التي تشجع الطلبة على المحافظة عليها.

وقالت إدارات المدارس: ((إننا نهيب بأولياء الأمور دعم هذا التوجه من خلال توعية أبنائهم بأهمية الصلاة، وتشجيعهم على الالتزام بها جماعة مع زملائهم، لما لذلك من أثر إيجابي ينعكس مباشرة على سلوكهم وشخصياتهم))، موضحة أن التجربة أثبتت أن الطلبة الذين يواظبون على الصلاة في وقتها يكونون أكثر التزاماً وانضباطاً داخل الصف وخارجه، كما يظهر ذلك في تعاملاتهم اليومية وأخلاقياتهم.

أدوار

وأضافت الإدارات إن المدارس تولي أهمية كبيرة للتربية الدينية والقيمية إلى جانب العملية التعليمية، حيث ترى أن غرس العادات الصحيحة منذ الصغر، وعلى رأسها الصلاة، يشكل أساساً في بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية والالتزام تجاه نفسها ومجتمعها، منوهة بأن المدرسة لا تنظر إلى الصلاة أنها مجرد أداء واجب ديني، بل تعدها وسيلة عملية لترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز روح الجماعة والانضباط بين الطلبة.

وشددت على أن التزام الطلبة بأداء الصلاة في المدرسة يسهم في تكامل أدوار الأسرة والمؤسسة التعليمية، ويعكس نتائج مباشرة على شخصية الأبناء، معتبرة أن التعاون المشترك بين البيت والمدرسة يحقق ثماراً تربوية مهمة. وأكدت أن هذا التعاون سيظل محوراً رئيساً في نجاح أي مبادرة تعليمية أو سلوكية تستهدف مصلحة الطلبة.

واختتمت إدارات المدارس بالتأكيد على تقديرها لتعاون أولياء الأمور المستمر وحرصهم على متابعة أبنائهم، مشددة على أن تكامل دور الأسرة مع دور المدرسة يمثل حجر الأساس في ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية، والمحافظة على السلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، بما ينعكس على شخصياتهم ومستقبلهم التعليمي والتربوي.