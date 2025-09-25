الاتحاد لحقوق الإنسان تعزز الحضور الإماراتي المؤثر في الأمم المتحدة بجنيف

MENAFN - Al-Bayan) عززت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة فاطمة الكعبي رئيس مجلس الإدارة، حضورها الدولي المؤثر خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة بجنيف، عبر حزمة من المبادرات النوعية تشمل إلقاء 46 بياناً“25 كتابيا و21 شفويا”، وتنظيم ندوات ومعارض دولية، إلى جانب تدشين العدد الرابع من مجلة الإمارات لحقوق الإنسان بثلاث لغات، وإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية، وذلك في إطار إبراز التجربة الإماراتية الرائدة في صون الحقوق وتعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش.

وأكدت الجمعية في بياناتها، الدور الريادي لدولة الإمارات في القضايا الحقوقية والتنموية العالمية، من بينها حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، والحق في الغذاء والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الخصوصية في العصر الرقمي، ومكافحة الإتجار بالبشر، وتعزيز حقوق العمالة، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل وأصحاب الهمم، والحق في الصحة والتعليم، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة المائية، ومواجهة الكوارث والتغير المناخي، إضافة إلى الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي كأدوات لتعزيز حقوق الإنسان.

ونظمت الجمعية ندوة دولية في نادي الصحافة السويسري بعنوان "حقوق الإنسان في دولة الإمارات: الرحلة والريادة"، سلّطت خلالها الضوء على النهج الشامل للدولة في تعزيز التسامح والسلام وصون الحقوق، من بينها حقوق العمالة والطفل والمرأة، فيما تستعد لعقد ندوة أخرى في قصر الأمم المتحدة حول "أزمة التعددية وحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة"، تبرز خلال ورقة عمل جهود الدولة في العمل الإنساني بمناطق النزاع، بمشاركة منظمات دولية ذات صفة استشارية ومراقب لدى الأمم المتحدة، بما يجسد انفتاح الجمعية على الشراكات العالمية وتكريسها للحوار الحقوقي البناء.

كما تعزز الجمعية حضورها بثلاثة معارض نوعية في ساحة الأمم المتحدة هي "الخصوصية والحماية في العالم الرقمي"، و"الجهود الإنسانية الإماراتية عالمياً"، و"حقوق الإنسان في دولة الإمارات – المسيرة والريادة".

وتطلق على هامش أعمال المجلس، العدد الرابع من مجلة الإمارات لحقوق الإنسان بثلاث لغات“العربية والإنجليزية والفرنسية”، مرفقاً بملحق خاص يتضمن إبداعات ورسومات الأطفال حول السلام والتسامح.

كما تدشن موقعها الإلكتروني الرسمي في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها المؤسسي الرقمي وإبراز التجربة الإماراتية الرائدة في مجال حقوق الإنسان على نطاق أوسع.

وترسخ جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بهذه المشاركة الشاملة، موقعها كمنصة فاعلة للمجتمع المدني الإماراتي على الساحة الدولية، وشريكا رئيسيا في دعم الدبلوماسية الحقوقية وصياغة الخطاب الأممي لحقوق الإنسان.