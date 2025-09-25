بحضور عبدالله بن زايد.. الإمارات تستضيف حوار الشباب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

استضافت دولة الإمارات فعالية "حوار الشباب" على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.

وجمع "حوار الشباب"، الذي نظمته وزارة الخارجية في مقر بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عددا من القادة الشباب من مختلف أنحاء العالم.

وشارك في الحدث 40 شابا وشابة، من بينهم طلاب، إضافة إلى شباب إماراتيين مقيمين في الولايات المتحدة.

وأجرى المشاركون نقاشات واسعة شملت أبرز التحديات التي تواجه مجتمعاتهم، كما تناول الحوار قضايا تتعلق بالعمل المناخي والعدالة البيئية والسلام ومنع النزاعات والوصول العادل إلى التعليم وتنمية المهارات، وتم تسليط الضوء على ضرورة سد الفجوات الرقمية وتعزيز الفرص في عالم يشهد ترابطا متزايدا.

ويأتي "حوار الشباب" انطلاقا من حرص دولة الإمارات على تعزيز المشاركة الشاملة التي تؤكد دور الشباب ودعم الأصوات غير الممثلة بشكل كاف، إلى جانب دعم العمل متعدد الأطراف.

ويعد الحدث امتدادا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من "حوار الشباب"، التي عقدت في البرازيل خلال قمة "بريكس" في يوليو 2025.

وتسهم النسخة الحالية في تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في دعم الدبلوماسية الشاملة بين الأجيال، كما تجسد إيمان الدولة الراسخ بأهمية الحوارات والمبادرات الشبابية لتعزيز التعاون.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالمشاركين في "حوار الشباب"، مؤكدا التزام دولة الإمارات بدعم المنصات التي تولي الأولوية لأصوات الشباب.

وشدد سموه على أن الشباب ليسوا قادة المستقبل فحسب، بل هم قادة الحاضر أيضا، مشيرا إلى أن الشباب يظهرون شجاعة لافتة وإبداعا متميزا ورؤية واضحة في تصديهم لأكثر التحديات إلحاحا في عصرنا، من العمل المناخي إلى العدالة الرقمية، ومن بناء السلام إلى التعليم، وتعد أصواتهم ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها عند صياغة حلول عالمية فعالة وهادفة.

وضمن الفعالية، عقدت جلسة حوارية استضافت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وأدارتها عفراء محش الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية.

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن الشباب يقومون بدور ريادي في مختلف المجالات، مثل العمل المناخي وبناء السلام والابتكار الرقمي والتنمية الاجتماعية، ورغم مساهماتهم الفاعلة، لا يزال تمثيلهم في عمليات صنع القرار العالمية محدودا.

وأضافت: "تؤمن دولة الإمارات بأن التعاون الدولي ينبغي أن يعكس الواقع الذي يعيشه الشباب، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا بالتحديات الراهنة، ويجسد هذا الحوار التزامنا بتبني نهج دبلوماسي يقوم على الإصغاء والتعلم والتطور جنبًا إلى جنب مع الجيل القادم من القادة".

ويهدف الحوار إلى إبراز وجهات النظر المحلية وترجمتها إلى رؤى قابلة للتطبيق تُسهم في صياغة السياسات العالمية.

كما تعتزم دولة الإمارات دمج هذه الأصوات الشبابية في المنتديات متعددة الأطراف المقبلة، بما يؤكد رؤيتها بأن الشمولية ليست مجرد واجب أخلاقي، بل ضرورة إستراتيجية لدبلوماسية فعّالة.

وسلطت المناقشات الضوء على أهمية تمكين شباب من لعب دور محوري في عملية صنع القرار الدولي، وعلى دور دولة الإمارات كمركز رئيسي يربط بين الأجيال والأقاليم والقطاعات المختلفة.

وأكد المتحدثون ، أن الشمولية يجب أن تتجاوز كونها قيمة موجهة لتصبح ضرورة إستراتيجية تضمن الشرعية والفعالية في أنظمة العمل متعدد الأطراف.

كما شدد الحوار على أهمية تجاوز نماذج التشاور التقليدية، وتعزيز إشراك الشباب كشركاء فاعلين في صياغة الحلول العالمية.

وتشكل سلسلة "حوارات الشباب" جزءا من الإستراتيجية الدبلوماسية الشاملة لدولة الإمارات، الهادفة إلى تعميق الروابط بين المناطق المختلفة، وترسيخ التفاهم المتبادل، وتعزيز انخراط الشباب في منظومة الحوكمة العالمية.

وتجدد دولة الإمارات التزامها بدعم القيادة الشبابية والحوار الشامل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنظام متعدد الأطراف أكثر تمثيلًا وشمولًا ومرونة.